飼主必學！新北動保處教學CPR　黃金3分鐘救回毛寶貝

▲新北動保處與消防局聯手，教學CPR救回心肝毛寶貝。（圖／新北市動保處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處與消防局聯手，在市政大樓6樓聯合舉辦人與寵物CPR急救教學，第一批市府280名第一線服務民眾公務人員開課，由獸醫師陳孟姀現場示範，使用狗CPR模型進行教學，學會如何操作寵物CPR，掌握3至5分鐘救命黃金期。動保處表示，將持續與消防局聯手深入社區，共同推廣心肺復甦術。

動保處指出，根據統計有63%飼主願意幫毛寶貝施行CPR，但只有20%飼主學過CPR。動保處為提升寵物CPR普及率，持續與消防局合作，在推廣民眾心肺復甦術同時，亦教導寵物心肺復甦術，讓更多人學會寵物CPR，提升動物福址，在學員認真參與寵物CPR演練後，核發寵物CPR訓練證明。

獸醫師陳孟姀表示，毛寶貝跟人一樣，在高溫、悶熱、密閉不通風環境下都可能發生休克，常見症狀有大口喘氣、口吐唾沫、走路搖擺、失去平衡及虛弱情況，或發生意外事故例如車禍、意外受傷、突發休克、失去生命跡象等狀況，須立即進行 CPR 搶救動物呼吸心跳，若能經由現場施行CPR恢復動物心跳或呼吸，即能提高動物被救回機率。

動保處長楊淑方呼籲，當毛寶貝失去呼吸心跳時千萬別慌張，首先要維持呼吸道通暢，檢查寵物呼吸道是否有阻塞，當異物移除後即可進行人工呼吸跟胸外按壓，以口透過鼻孔吹氣給予動物氣體，每次循環吹氣1至2次，每次吹氣1至2秒，並連續胸外按壓7次，一分鐘按壓約80次，持續至寵物恢復自主呼吸及心跳，當毛寶貝恢復意識時要馬上送醫治療，讓專業獸醫師來檢查健康狀況；CPR教學可觀看動保處臉書影片：https://reurl.cc/e8rZYW。