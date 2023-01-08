林智堅「8年來親自監工幫球場」　高虹安反問：土方堆了什麼

▲竹市東寧宮慈善義煮尾牙宴，市長高虹安化身總舖師親手獻溫暖。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市東寧宮與新竹市風廚師餐飲觀光發展協會今(8)日合作辦理慈善義煮活動，由市長高虹安化身總舖師上菜，與來自全台各地60多位廚師免費義煮席開66桌尾牙宴，為新竹市弱勢族群送上暖心佳餚。

活動中高虹安回應新竹棒球場提問，表示上任十幾天來，積極跟工務處、教育處、巨佳營造、艾奕康工程顧問公司及龍來公司合約上履約關係，希望盡快釐清廠商交付狀況、缺失改善進度。

對於前市府指稱棒球場改善完成的說法，高虹安不以為然，她說，這件事不如前市府團隊所說的全數改善完成，不止在土壤級配最明顯的違約缺失上，目前都還未確認土壤級配規模程度，無法貿然給出時間，必須很負責任的將所有缺失逐一盤點完，甚至如果之後土方需要整個重新施作，時程都還需要再跟相關廠商討論，同時也強調「前市府團隊，在監工、履約交付上有很大缺失，必須檢討後續負責改善的目標」。

▲高虹安今日針對棒球場問題回應。



高虹安也回應巨佳營造董事長受訪內容，認為巨佳營造董事長坦承錯了就是錯了，即便現在土壤級配有問題，但市府已經付出款項高達11億7千萬、付款比例已高達97%，包括中間估驗的程序還必須經過市府團隊估驗完成，才能給付高額款項，中間為何可以通過層層保護關卡？

前市長林智堅說「8年來親自監工」，土方堆了什麼東西進去，親自監工過程有沒有嘗試親自了解？前市府團隊到底為何讓廠商輕易過關？

如果今天沒有MLB團隊來這邊發現排水不良問題，進而提出開挖土壤回去化驗需求，是否永遠都不知道棒球場裡面到底埋了什麼東西，所以巨佳營造還是有一定的責任。

高虹安說，接下來不排除與工務處討論未來土壤檢查項目、土壤級配到底該如何回到12億預算該拿到的成果，才是對市民負責任的表現，而不是製造了問題，卻不關自己的事，這樣的態度是無法接受的，希望大家都抱持著解決事情的精神，而不是推卸責任的聲明。

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▲高虹安問林智堅，8年來親自監工棒球場，讓土方堆了什麼東西進去，還有前市府團隊為何讓廠商輕易過關？