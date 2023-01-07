竹市府稱球場「查核報告」去年出爐　監委駁：立案調查進行中

▲新竹棒球場。（圖／新竹市政府提供）

記者詹宜庭／台北報導

針對新竹棒球場外野草皮挖出廢棄物，新竹市長高虹安5日召開記者會，質疑前市府未善盡監督責任，廠商偷工減料罪嫌重大；而新竹市政府也稱，去年10月的監察院查核報告已清楚指出，前市府放任廠商依錯誤設計圖施工，造成球場有問題。不過監察委員陳景峻、郭文東、張菊芳7日表示，他們已於去年10月申請立案調查，調查正在進行中，並無「監察院查核報告」等情。

高虹安5日召開「新竹市立棒球場嚴重問題說明記者會」指出，新竹市立棒球場隨機取樣外野草皮土壤後，於土壤深度約10至15公分處挖出大於3公分之磚頭、石頭與廢棄電線等廢棄物，明顯未達合約載明土壤級配要求，認為廠商偷工減料罪嫌重大，質疑前市府未善盡監督責任，造成高達12億公共工程發生重大缺失無法使用。

新竹市政府透露，去年10月的監察院查核報告已清楚指出，前市府放任廠商依錯誤設計圖施工，造成紅土不符合規格，現在連外野草皮的淺層土壤都有問題，等於是整個球場都有嚴重問題。另外，監察院查核報告也記載，前市府將專案管理與監造發包給同一個廠商，衍生履約過程專案管理與監造人員角色混淆，導致監造責任不彰。

針對市府質疑，陳景峻、郭文東、張菊芳今日發布新聞稿澄清，監察院地方機關巡察於去年間兩度實地視察新竹市立棒球場，並在去年10月間，由該三名監委就新竹市立棒球場整建案之工程採購有無違法失職、有無善盡管理監督責任、有無人員涉及不法與瀆職、有無行政上糾錯究責之必要等相關疑義，申請立案自動調查，調查刻正進行中，並無「監察院查核報告」等情事。