林智堅籲檢調盡速調查　她怒批「事不關己」：跟誰借的勇氣？

▲民眾黨發言人徐千晴。（圖／民眾黨提供）

記者詹宜庭／台北報導

對於新竹市長高虹安揭露新竹棒球場缺失，前新竹市長林智堅發布4點聲明，呼籲檢調盡速啟動調查。對此，民眾黨發言人徐千晴開嗆，林智堅不知道是跟誰借的勇氣，怎麼可以表現出一副跟自己沒關係的樣子？更痛批資深媒體人周玉蔻稱「棒球場內的廢棄物是高派人埋的」根本是「提油救火」，只會護航幫甩鍋，複製「陳時中經驗」。

針對林智堅發布4點聲明，徐千晴7日透過臉書發文批評，林智堅不知道是跟誰借的勇氣，怎麼可以表現的一副跟自己沒關係的樣子？也不想想中央補助高達六億，預算則從三億一路飆升到十二億，蓋出垃圾掩埋場是誰的責任？

至於周玉蔻發文指控「棒球場內的廢棄物是高派人埋的」，徐千晴砲轟這根本是「提油救火」，不監督製造問題的人，反而指責解決問題的人，護航幫忙甩鍋，直接複製「陳時中經驗」，加分加好加滿。

徐千晴表示，新竹球場問題很多，除了土壤不符合規範、嚴重積水，廠商還依照錯誤設計圖施工，但這些都只是冰山一角，就如同新竹棒球場超爛施工品質，對於新竹市政府前朝來說不會只是唯一的偶然，「我們不知道打開新竹大秘寶的盒子裡還有什麼，只知道大秘寶不會只存在於新竹。」

徐千晴批評，平常最喜歡說「責任來我就扛」的民進黨，不僅沒有珍惜國人賦予的權力，反而更加傲慢，國人所詬病的司法不公、黑金猖獗、交通亂象、經濟衰退等問題始終得不到解決。政府對人民感受不痛不仁，病久入深，呼籲「全面體檢施政弊病，刻不容緩。」