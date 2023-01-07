曾銘宗諷林智堅有Guts　「希望檢調聽懂他的話趕快調查」

▲國民黨立法院黨團總召曾銘宗7日受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

新竹市長高虹安前天揭露新竹棒球場有152項缺失，質疑前市府未盡督導責任；昨前新竹市長林智堅4點聲明回應，呼籲檢調盡速啟動調查。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（7日）諷刺，林智堅有Guts，希望檢調聽懂林的話，趕快調查；曾也說，新竹棒球場罄竹難書，「會不會血流成河，我不知道，但我相信會有弊案」。

高虹安日前偕同新竹市副市長蔡麗清舉行「新竹市立棒球場嚴重問題說明記者會」，揭露152項嚴重缺失，包括隨機取樣外野草皮土壤，竟於土壤深度僅10-15公分，分別發現大於3公分的磚頭、石頭與廢棄電線。高虹安也說，球場未達合約載明土壤級配要求，廠商偷工減料罪嫌重大，質疑前市府未善盡監督責任。

林智堅透過臉書發4點聲明回應：1. 呼籲檢調儘速啟動調查，如有任何貪贓枉法，毋枉毋縱，若無，應儘速還給市府同仁清白。2. 高虹安獲得市民支持，既擔任市長，就必須「解決問題」，應清楚向球迷和市民朋友允諾棒球場何時重啟，讓球賽回到新竹市立棒球場，才能回應市民期待。

3. 如果高市府在尚未驗收前發現有任何工程瑕疵，應該要回到契約精神、內容，向施工廠商要求並盡速改善，才是負責任的表現。4. 最後，呼籲高市長誠實面對她個人涉貪的司法案件，勿把新竹棒球場變成轉移焦點的政治工具。

曾銘宗7日在立法院受訪，媒體詢問，林智堅聲明中呼籲高虹安跟檢調趕快調查，有網友就酸說林甩鍋給別人負責。曾銘宗表示，他贊成林智堅的講法，趕快調查，「他可能就會有事，他壯膽喔！不錯，有Guts，希望檢調聽懂他的話」，趕快調查。

對於媒體人黃揚明指出，先前審查新竹棒球場的其中一名評選委員是時任新竹市地政處處長，如今升官成內政部常務次長；黃直言，「新竹這個案子絕對是弊案」。

曾銘宗說，（新竹棒球場）問題一籮筐、罄竹難書，現在正在挖，「挖得越多，會不會血流成河，我不知道，但我相信會有弊案，希望檢調不要再等了」，假設檢調碰到綠營就一直等，等到人家催促，就不是檢調應該有的作為。