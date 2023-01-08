以為移工指指點點...屏東4煞竟尾隨痛毆奪命　變裝逃高雄台中

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉發生范姓越籍移工於6日遭不明人士毆打身亡案，適逢112年加強重要節日安全維護工作，上級主管深表重視，里港警分局立即報請屏東地檢和股檢察官林吉泉指揮偵辦，並迅速聯合屏東縣警局刑警大隊、移民署屏東專勤隊組成聯合專案小組，清查過濾，鎖定4嫌涉案，8日凌晨在台中市清水區及高雄市先後逮獲，訊後依殺人罪嫌送辦。

▲里港警分局逮獲高樹鄉外籍移工遭毆打致死案嫌犯 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

范姓移工被殺後，里港警分局會同刑警大隊成立專案小組，報請檢察官指揮偵辦，經擴大調查，鎖定犯案車輛，於昨(7)日晚間前往高雄查緝，卻發現犯嫌一路變裝更換交通工具逃往台中，專案小組迅速聯合高雄市政府警察局旗山分局及三民一分局、台中市政府警察局刑警大隊霧峰分局及清水分局共同合作，於台中拘提林嫌等2名到案，於高雄拘提2名王姓犯嫌到案。

經了解，林姓犯嫌等人疑因於小吃部結帳時，誤以為外籍移工對其指指點點感覺不悅，進而尾隨進入被害人住處，分持疑似鈍器毆打致死。

里港警分局分局長鄭頴聰表示，這次迅速破案，展現警察同仁超高團隊效率及破案決心，破案即是最好的犯罪預防提供民眾平安的治安環境，警方責無旁貸。