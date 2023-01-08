南港婦多次偷竊　超商不忍了報警！她身上竟有300萬現金

記者張君豪／台北報導

真的太誇張了！一名身擁300萬現金的老婦居然到超商偷取火鍋肉片、泡麵；台北市南港區三重路某超商12月店員盤點架上貨品發現包裝米短少，經調閱店內監視器後發現一名年約七旬的老婦人涉案，店家不予追究，沒想到老婦人再度上門偷泡麵，店員無奈報警。

▲黎姓老婦到超商偷泡麵，警方到場先央求讓她到銀行存入300萬元現金。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

轄區南港警方到場本以為是老人家處境堪憐才會偷食物果腹，本想私下接濟並通知社會局給於協助，沒想到老婦落網後第一件事居然是問警員，「能否先載我到銀行存錢，我身上有300萬太危險！」警方對身擁大批現鈔仍下手偷泡麵的行為感到不可思議，依竊盜罪嫌將該名老婦送辦。

南港所警員楊凱帆、簡晉宏、楊承勳、莊瑋浩2022年12月20日正在巡邏勤務中，接獲110轉報，該超商報案表示有老婦人竊取店內商品，請警方盡速到場處理。

警方到場調查，超商店員表示，12月初二度盤點發現店內包裝米短少，經調閱監視器確認為同一婦人所為，業者發現，她竊取方法，是將未結帳商品放置到店內用餐座位區，趁四下無人把商品放入隨身手提袋。店家自認損失，但也特別留意該婦人到店內消費舉動。該婦20日進入店家故技重施偷泡麵、冷凍豬肉片兩盒，當她準備走出店門時便遭店員留置，並報警處理。

被捕的黎姓婦人（70歲、經查有竊盜前科）遭逮後相當懊悔，承認因一時貪心才偷拿店家商品，但她並非清貧沒錢結帳。黎婦表示，當天因處分變賣亡夫所留下的金條，得款300餘萬元新台幣，還來不及赴銀行存款，就因偷泡麵被逮。在場警員為求婦人財產安全，經警方調查後先陪同黎婦提包內的現金300萬元，護送至銀行存入之後並依竊盜案移送士林地檢署偵辦。

南港警方呼籲，商家因物品眾多，且商品擺設易有視覺死角，應裝設警報器、監視錄影等防盜措施；而民眾無論於任何商家購物時，皆應誠實付款，勿存有僥倖心理，一旦以身試法，警方必依法嚴辦。

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