快訊／屏東移工遭爆頭亡偵破！女嫌持手機打光…3男亂棒活活打死

▲范姓越南籍移工租屋處死亡 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

31歲越南籍范姓男子6日早上在屏東縣高樹鄉租屋被亂棒打死，里港警方調閱監視系統，8日凌晨在台中市清水區逮獲一名嫌犯，根據供詞再逮獲主嫌及另2名共犯到案；據悉，嫌犯在一家小吃部遇到死者等外籍移工，看到對方對他們指點點，以為說他們壞話，於是尾隨跟蹤到租屋處，但指點外勞租屋處就下車後逃跑，而在屋內睡覺的范卻被誤認打死，過程中，一女子手持手機照明，讓3嫌持球棒等物毆擊死者頭部致死。里港警方目前正在釐清中。

越南籍范姓移工於6日早上被同租移工發現死亡，里港警方獲報展開查緝，發現嫌犯犯案後不斷裝、租用權利車逃逸，今天凌晨在台中逮獲一名嫌犯，根據供詞，循線展開再逮獲另2男1女到案。

據悉，林嫌等人初步供稱，案發前在一家小吃店飲酒，遇到外籍移工，移工們在講話，由於聽不懂對方內容，以為移工對他們指指點點，於是尾隨跟蹤至租屋處；而兩名外勞以為對方是移民署官員，下車後就逃跑，嫌犯進入該租屋處，分持球棒等物就朝在睡覺中的范一陣毆打，造成范爆頭死亡。

事發後，移工再返回現場，發現范男已死亡，立即報警，警方循線調閱監視系統查緝，今天凌晨在台中水清水區逮獲人1人，循線再查獲3人，目前正在釐清案情。