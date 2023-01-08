恐怖「白肺」回來了？陸官員：只8%出現肺炎「我們人口基數大」

▲台商確診，X光驚見「大白肺」。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸先前將「新冠肺炎」改名為「新冠病毒感染」，但仍有許多患者出現了肺炎症狀，甚至還傳出多起「白肺」病例。對此，大陸國家衛健委醫政司司長焦雅輝表示，從2022年的數據來看，出現肺炎的佔比相當低，不到10%，大概是8%左右，「我們國家人口基數大，再低的比例，變成絕對值，都是一個不小的數目。」

焦雅輝近日接受了《央視新聞》的採訪，並介紹了大陸目前疫情形勢，她提到，2022年12月中旬，全國發熱門診的就診量進入了一個快速上升的階段，到12月下旬和2023年元旦的時候，急診量進入了一個高峰期，急診高峰意味著重症救治的高峰也同步到來。

▼大陸國家衛健委醫政司司長焦雅輝。（圖／CCTV）



焦雅輝說，從現在全國的情況來看，全國主要的城市，也就是直轄市、省會城市，包括一些計劃單列市，這些中心城市正在渡過或者已經渡過感染的高峰，「現在從這些大城市的情況來看，急診和重症的高峰，尤其是急診也出現了回落的跡象，重症救治是處在一個高位平台期。」

焦雅輝認為，在春運之前，中小城市和農村地區實際上也已經迎來了感染的一個高峰，「根據這個趨勢來看，在春運期間有可能會迎來這些中小城市和農村地區急診和重症的一個發病高峰。」

大陸先前將「新冠肺炎」改名為「新冠病毒感染」，但仍有許多人出現肺炎症狀，甚至傳出多起「白肺」病例。對此，焦雅輝指出，從2022年國家的Omicron臨床病例的分型情況來看，出現肺炎，也就是「普通型」的佔比還是相當低的，不到10%，大概是8%左右。

▼中國大陸疫情嚴峻，醫療系統面臨巨大壓力。（圖／路透社）



焦雅輝強調，現在因為感染的基數大了，出現肺炎的絕對數值一定是大的，「因為我們國家人口基數大，再低的比例，變成絕對值，都是一個不小的數目。」

焦雅輝說，從臨床上看到的病情來講，雖然大家感覺現在肺炎比較多，但是從臨床上過來的訊息看，同樣是肺炎，現在的肺炎和3年前的肺炎，影響程度是不一樣的，「現在的肺炎絕大多數經過及時治療和干預，是可以拉回來的，也就是說可以治好的。」

焦雅輝還說，3年前在武漢波及的人群主要是青壯年比較多，現在波及的人群更多的是脆弱人群，就是高齡的、有基礎疾病的，最重要的是沒有接種疫苗的這些人員，受波及影響的範圍更大，「所以我覺得變化是體現在方方面面的，『曙光就在前頭』，我覺得我們一定能取得勝利。