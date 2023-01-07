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日本增463死創新高　全境飆破3000萬人染新冠

▲▼ 日本疫情。（圖／路透）

▲日本如今正迎來第8波新冠疫情以及冬季流感。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本厚生勞動省7日公布新冠疫情最新數據，單日新增463人染疫病逝，連2日突破歷史紀錄。全日本目前累計確診人數已突破3000萬人，在當前第8波疫情下，預計感染人數還會持續上升。

綜合日媒NHK、共同社等報導，日本7日通報新增包括機場檢疫在內的23萬8654例確診，染疫人數較上周六（2022年12月31日）相比多了13萬1033人。其中，東京都通報1萬9630人染疫，較上周增加8440人。

自日本國內2020年1月首次出現新冠確診者之後，迄今已相隔約3年，近四分之一人口感染過新冠，累計確診人數超過3000萬人。依據統計，其實早在2022年1月初時，總確診數還不到200萬例，換算下來，日本過去這一年增加2800萬人確診，背後原因與傳染力較強的Omicron變異株的出現有關，與過去數波疫情浪潮相比，感染人數異於尋常地增加。

日本如今正迎來第8波新冠疫情以及冬季流感，當局不敢大意，紛紛呼籲民眾應該遵守防疫規定。

另一方面，厚生勞動省6日修正防疫指導原則，取消新冠病歿者強制使用屍袋的規定。厚生勞動省表示，目前已經確認從遺體感染病毒的風險不高，因此放寬下葬要求，只要是在遵守適當防疫規定的情況下，遺體在火化或是舉辦葬禮時，可以不用包裹屍袋，讓遺屬好好道別。

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