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大陸 大陸焦點 特派現場

陸今全面解封！上海機場連夜「拆除防疫設施」　旅客：比預期好

▲▼大陸疫情,大陸解封,上海浦東機場,拆除防疫隔離設施,上海機場 。（圖／澎湃新聞）

▲上海浦東機場拆除防疫設施 。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

今（8）日是大陸將新冠疫情改為「乙類乙管」的首日，邊境全面大解封，《央視新聞》更用「開局之年看中國」來形容。其中，在上海浦東機場，工作人員今日凌晨開始拆除防疫隔離設施，國際航班旅客入境流程恢復正常。

▲▼大陸疫情,大陸解封,上海浦東機場,拆除防疫隔離設施,上海機場 。（圖／澎湃新聞）

▲▼大陸疫情,大陸解封,上海浦東機場,拆除防疫隔離設施,上海機場 。（圖／澎湃新聞）

▲施工畫面。（圖／澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報導，今日0點一過，工作人員就在上海浦東國際機場T2航站樓國際及港澳台到達處，開始拆除防疫隔離設施。

今早6時31分抵靠浦東機場的NZ289航班，是大陸解封後入境上海的首架航班。第一位辦理完入境手續的姜姓旅客受訪表示，「從出艙到邊檢查驗通關，一路非常便利，比我預期的好。」

報導稱，針對口岸人員出入境逐步趨向常態化，上海邊檢機關加強與機場集團、航空公司等口岸部門資訊溝通，提前分析研判轄區業務量恢復和增長情況。在勤務組織上，上海邊檢機關根據口岸出入境流量變化動態科學實施勤務，進一步優化執勤警力編成，確保執勤執法工作正常進行。

▲▼大陸疫情,大陸解封,上海浦東機場,拆除防疫隔離設施,上海機場 。（圖／澎湃新聞）

▲工人拆除防疫設施。（圖／澎湃新聞）

大陸國家衛健委2022年12月26日宣布，對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」，其中提出，優化中外人員往來管理，包括取消入境後全員核酸（PCR）檢測和集中隔離，取消「五個一」及客座率限制等國際客運航班數量管控措施，有序恢復中國公民出境旅遊等。

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