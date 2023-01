新魔王XBB.1.5殺入至少29國　專家曝1招就能自我保護

▲美國近期掀起新一波XBB.1.5疫情。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

世界衛生組織證實,在美國掀起新疫情的XBB.1.5是迄今傳染力最強的Omicron亞變異株,號稱擁有史上最強免疫力脫逃能力,現已至少擴散29個國家。專家表示,大多數人自我保護對抗病毒的最好方法,就是接種疫苗和加強針。

綜合彭博、紐約時報報導,全球目前至少29個國家發現XBB.1.5的蹤影,由於擁有強大傳染力,也被稱為「海怪克拉肯」(Kraken,北歐神話中的巨型海怪)。不過WHO認為,它的傳播範圍可能更廣,南非7日也證實,境內發現首例XBB.1.5確診個案。

南非科學家德奧里維拉(Tulio de Oliveira)說明,這起病例是研究人員去年12月27日對樣本進行基因測序時所發現,但民眾切勿恐慌,因截至目前,南非的確診數、住院數、死亡數均未出現明顯變化。

First XBB.1.5 detected in SA today by Stellenbosch University, Network for Genomics Surveillance in South Africa (NGS-SA). XBB.1.5 = 1% (1/97 of recent genomes). Isolate from 27-Dec-2022. Interesting, two others assigned as BA.2.75 with extra Spike F486P mutation. Tweet 1/2