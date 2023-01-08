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大陸 大陸焦點 特派現場

陸邊境解封機場現況曝　河南夫婦跨越上千公里「接兒子回家」

▲▼ 大陸疫情,大陸解封,機場,廣州機場,上海機場，北京機場 。（圖／翻攝自微博、南方網）

▲上海機場排隊民眾。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸邊境今（8）日全面解封，由於正值春運期間，上海、廣州等機場紛紛湧入大批人潮，一名博主就PO出照片感慨「已經幾年沒見過這種壯觀景象」。另外，有一對夫婦專程從河南趕到廣州白雲機場，想親自迎接3年沒回國的兒子，「我們就想第一時間看到他。」

▲▼ 大陸疫情,大陸解封,機場,廣州機場,上海機場，北京機場 。（圖／翻攝自微博、南方網）

▲微博博主PO出照片稱，頭等艙金卡的櫃檯都要排隊 。（圖／翻攝自微博）

上海浦東機場今日凌晨就有大批民眾在排隊，準備辦理登機。微博博主《軾界》今早PO出北京機場T3航站樓的照片稱，頭等艙金卡十幾個值機通道爆滿，普通乘客那就更不用說了，「已經幾年沒有見過這種壯觀場景了」，過年提前回家的，大包小包出國的，全都聚集機場了。

不過，多數旅客是達成大陸國內線準備返鄉，國際線人流較少。據飛常准民航看板數據，大陸國內航線目前單日客運航班量漲至8000班次以上，不過，國際航班量暫無明顯增長。

▲▼ 大陸疫情,大陸解封,機場,廣州機場,上海機場，北京機場 。（圖／翻攝自微博、南方網）

▲入境廣州機場的旅客 。（圖／翻攝自南方網）

入境航廈方面，由於海外入境者無須接受集中隔離，不少親友前來接機，還有手捧鮮花在大廳等待。據《南方網》報導，今日0時17分，乘坐CZ312航班的近300名旅客經過約15小時的飛行，順利抵達廣州，他們是邊境解封後的首批海外入境者。

從河南許昌趕來的郝金偉和妻子，昨（7）日下午6時就跨越千餘公里，趕到了白雲機場T2航站樓的到達大廳，他們的兒子在加拿大留學3年，不久前畢業，此番回國要和家人團聚，一起過年。

「3年4個月05天！」，郝金偉對和兒子分別的時間記得非常清楚，「一刻都不想等，面對面和視頻（視訊）電話看到他感覺不一樣，我們就想第一時間看到他。」

▲▼ 大陸疫情,大陸解封,機場,廣州機場,上海機場，北京機場 。（圖／翻攝自微博、南方網）

▲郝金偉夫婦接到兒子。（圖／翻攝自南方網）

郝金偉說，在機場等候時，他就時不時打開航空軟體看看飛機飛到了哪裡，「看到飛入中國境內的時候就很激動，感覺我們和孩子的距離又近了一些。」

今日0時55分開始，CZ312的旅客們陸續走出航站樓，很多分別已久的親朋好友相見，大家都激動不已，不少乘客在到達大廳里和親屬相擁。

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