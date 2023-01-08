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長榮航勤與員工座談　7日做出三點決議推出獎勵方案

▲長榮航勤與員工座談7日做出三點決議推出獎勵方案。（圖／資料照／勞動局提供）

▲長榮航勤與員工座談7日做出三點決議推出獎勵方案。（圖／資料照／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

長榮航勤公司員工於元旦連假期間「自發性串聯休假」，訴求合理年終獎金引發各界重視。在桃園市政府勞動局積極協調下，長榮航勤7日表示，為體恤員工整年度的辛勞，決議在過年前再發放激勵獎金每人4萬元，並於原先規劃發放的春節紅包之外，再提供春節連假期間出勤獎勵，以表達對員工在連假期間出勤之感謝。

而針對近期外界關注長榮航勤的年終發放，長榮航勤說明年終發放的考量如下：長榮航勤去年前三季虧損 9,938 萬元，至第四季營收略為提高，全年才有了獲利。公司決議撥付一個月的年終獎金，期待在兼顧公司永續經營的情況下，亦能慰勞全體員工全年度工作的辛勞。

這幾日長榮航勤於公司內部舉辦多場座談會，由董事長率領相關單位主管與員工溝通，聆聽第一線基層員工的心聲。對於部分員工質疑去年長榮航勤代理貨機的業務繁重，為何公司獲利仍不佳的狀況，董事長也進行釋疑，實際上長榮航勤代理貨機的可獲利項目，較代理客機減少許多，這也是造成航空與航勤兩家公司在最終獲利表現不同的主因；在過去未受疫情影響、客運暢旺的時候，長榮航勤年年均有獲利。

根據員工的回饋，且考量到疫情趨緩、2023 年旅遊業復甦後，長榮航勤未來將會有更多來自客機的營收，預期今年整年度的經營績效會有較前幾年疫情期間更亮麗的表現，故長榮航勤決議：

一、農曆春節前將再發放獎勵金每人4萬元，希望能夠更貼近員工的期望。
二、針對延長加班的情況將再提高加班費，以彰員工對公司之貢獻。
三、在既有的春節紅包之外，新增春節員工出勤獎勵，以感謝員工在農曆春節出勤。針對員工其他意見，公司會另行研議。

關於元旦連假期間航班延誤，雖然公司已盡全力調度人力應對，但仍有處理不周之處，對部分旅客所造成的行程影響，長榮航勤在此鄭重表達歉意。未來長榮航勤會持續精進調派制度、提升員工待遇，創造更好的工作環境、提供更優質的運輸服務。

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