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員工提4訴求！爭年終3個月「擬春節不出勤」　長勤：將提良好方案

▲▼長榮航勤董事長和主管衝第一線協助行李作業。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲長榮航勤員工爭取年終3個月，調高薪資。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

不滿年終僅1個月，加上長期人力不足，長榮航勤員工元旦連假發起依法休假不加班，請假潮衝擊航班，長榮航勤員工今與資方協商，提出4大訴求，包括年終3個月，並提高經常性薪資，呼籲長榮航勤提出善意方案，否則春節不排除集體依法休假。長榮航勤表示，將盡快提出良好方案。

長榮航空企業工會表示，目前已有超過一百位長榮航勤基層員工，與長榮航空企業工會聯繫，並表示今日董事長陳有玉親自到裝卸課休息室召開內部員工溝通會，但是對於基層要求改善勞動條件、提升年終及春節疏運期間之薪資待遇、解決人力不足以及連假期間禁休特休等訴求，公司竟然毫無善意，沒有任何解決方案。

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工會不滿表示，這樣「摸頭」會議的效果，與董事長元旦幫忙搬行李的效果無異，只會徒增基層的怒氣。

長榮航勤員工今也提出4項訴求，包括第一，請長榮航空公平照顧集團員工，發放長榮航勤員工年終獎金比照母公司三個月；第二，請長榮航勤善待在職員工，春節期間出勤薪資應優於外包派遣每日2,400元；第三，長榮航空應提高經常性薪資，才能留住人才；第四，長榮航勤補足人力、拒絕過勞，廢除假期禁止特休之違法規定。

長榮企業工會也指出，聯繫工會之長榮航勤員工項工會無奈表示，日前欲加入「長榮航勤企業工會」故與邱顯育理事長聯繫毫無回音，只好向長榮企業工會理事長曲佳雲聯繫求助，希望能夠創造一個穩定和公司對等、順暢的溝通管道，以解決長期公司制度、管理問題造成員工不滿。要求桃園市政府勞動局作為主管機關，應立即介入調查「長榮航勤企業工會」是否為殭屍工會？為何阻擋基層員工加入？如長榮航勤員工被拒絕加入工會而遭受秋後算賬，請問主管機關能有何作為？

工會強調，長榮航勤員工的要求並不過分，如果公司拒絕改善，最終導致人才盡數流失，才是導致公司無法永續經營的根本原因，請長榮航空儘速拿出善意方案，否則員工春節不排除依法休假不出勤。

長榮航勤則表示，長榮航勤持續與員工溝通中，也了解員工的訴求，我們會兼顧照顧員工與公司永續經營的考量下，盡快提出良好的方案

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