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長勤年終加碼！每人加發4萬　春節不出勤取消？工會：難以掌握

▲▼長榮航空,航空業,貨機,航空貨運,航運,EVA Air,地勤作業,加油整補,長榮航勤。（圖／記者李毓康攝）

▲長榮航勤將對員工加發獎勵金。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

不滿年終僅1個月，長榮航勤員工醞釀春節依法休假不出勤，長榮航勤今(1/7)提3大獎勵方案，包括每人加發4萬元獎金、提高加班費、春節增加出勤獎勵，若春節上班9天可多領2.7萬元。對此，長榮航空企業工會表示，部分長勤員工對此結果感到開心，但也仍有人春節要休假，春節還會不會有請假潮難掌握。

長榮航勤對員工釋出善意，今公布三大獎勵方案，第一，農曆年前發放激勵獎金。2022年服務滿半年以上者，發放每位同仁4萬元，未滿半年者折半發给。第二，春節連假出勤獎勵，依班表正常出勤，每日加12點。配合公司業務於休息日出勤，每日加16點。第三，2023年度加班獎勵部分，休息日延續現有休息日出勤加班之加點獎勵，休息日以外之日，新增配合公司執行機場地勤作業而加班者，累計每2小時加計1點。

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若以春節出勤每天加12點計算，每點250元，每天可增加3千元，如果春節出勤9天，將可加2.7萬元；若是在休假日出勤，每天加16點，等於每天可增加4千元。

長榮航空企業工會理事長曲佳雲表示，這個獎勵方案公告看起來，幾乎是多補1個月年終獎金，有一些長榮航勤員工滿開心，但也有員工已打算春節後離職，春節仍打算休假不出勤，長榮航勤春節還會不會有大規模請假潮，目前還很難掌握。

▲▼長榮航勤董事長和主管衝第一線協助行李作業。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲長榮航勤員工行李作業。（圖／記者李姿慧翻攝）

曲佳雲表示，長榮航勤目前雖有企業工會，但由資方掌控，員工要加入工會不得其門而入，理事長邱顯育神隱，連勞動局都找不到他，也因此目前已有300多名長榮航勤員工與長榮航空企業工會聯繫，並串連簽署連署委託協尋長榮航勤企業工會理事長邱顯育，希望可以加入長榮航勤工會，透過工會建立與資方健康的協商管道，讓工會活起來。

長勤表示，考量到疫情趨緩、2023 年旅遊業復甦後，長榮航勤未來將會有更多來自客機的營收，預期今年整年度的經營績效會有較前幾年疫情期間更亮麗的表現，故長榮航勤決議三大方案，包括農曆春節前再發放獎勵金每人4萬元，針對延長加班的情況將再提高加班費，在既有的春節紅包之外，新增春節員工出勤獎勵，針對員工其他意見，公司會另行研議。

長榮航勤強調，未來長榮航勤會持續精進調派制度、提升員工待遇，創造更好的工作環境、提供更優質的運輸服務。

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