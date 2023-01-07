　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

鄭成功祖廟建廟360年府城成功燈會啟燈　日本山形市展示燈籠交流

▲鄭成功祖廟適逢建廟360年舉行燈會，2023年首次展示日本友誼山形市220個手繪感謝燈籠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲鄭成功祖廟適逢建廟360年舉行燈會，2023年首次展示日本友誼山形市220個手繪感謝燈籠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鄭成功祖廟適逢建廟360年舉行燈會，2023年首次展示日本友誼山形市220個手繪感謝燈籠，加上成功大學、成功國小、長安國小、省躬國小、第一幼兒園學子彩繪燈籠，以及台南市書法學會、樂墨書法學會等大師書寫紅燈籠，總共有2360盞於祖廟週邊展示。

▲鄭成功祖廟適逢建廟360年舉行燈會，2023年首次展示日本友誼山形市220個手繪感謝燈籠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲7日親自出席啟燈儀式，在立委林俊憲、市議員許至椿、沈震東、周嘉韋、蔡宗豪及成功家族等校長的陪同下，共同祈求國泰民安、市民新春行大運，一起迎接疫情後的光明美好未來，並祝福成功燈會圓滿順利。

▲鄭成功祖廟適逢建廟360年舉行燈會，2023年首次展示日本友誼山形市220個手繪感謝燈籠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，非常高興受邀參與啟燈儀式，並感謝祖廟的大力支持與幫忙，以及各單位盛情參與，而今年首度與日本友誼市山形市合作，特別設置由山形市學生以水果農特產、感謝台灣等主題繪製的燈籠展示專區，加上台南市學生彩繪燈籠及書法學會書寫紅燈籠，規模更勝於以往，期望藉由燈會活動，更加深台南與山形之間的良好關係，促成更多雙方交流的機會，照亮台日彼此的友好情誼。

▲鄭成功祖廟適逢建廟360年舉行燈會，2023年首次展示日本友誼山形市220個手繪感謝燈籠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

點燈活動由成功國中帶來國樂團演奏，及省躬國小醒獅戰鼓隊演出，現場氣氛熱鬧非凡，並準備魯麵饗宴及傳統豆花，與民眾一同分享。而山形市佐藤孝弘市長因公務在身，無法親自給予祝賀，因此特別準備恭賀影片，於儀式現場播放，以台語的方式向大家親切問候，道賀燈會開幕。去年鄭成功祖廟及金城國中提供燈籠在日本山形車站展示，今年日本為表示謝意，特地回贈山形市學生的彩繪感謝燈籠，參加成功燈會展演，盼望藉此讓兩市的友好關係更上一層樓。

▲鄭成功祖廟適逢建廟360年舉行燈會，2023年首次展示日本友誼山形市220個手繪感謝燈籠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年燈會展示期間為1月7日至2月28日止，農曆年前樂墨書法協會將贈送手寫春聯，春節期間有點燈祈福、過七星爐、鑽成功轎、新春茶會及文創市集，而元宵當日則有逛花燈、吃湯圓等一系列迎新春活動，精彩可期，歡迎市民朋友踴躍參與。

ET快訊
舒華IG直播出事！連線台粉「粗壯腿＋濃密腳毛」入鏡她笑瘋
他問「下一輛車不會再買的車色」？網友公認這2款
網紅「1年洗37次澡」：洗太多會臭！　醫證實是真的
蔡依林「SM挑逗洋男」畫面流出！一彎腰掉出屁股蛋全場炸了
柯文哲登《炎上王世堅》同台照曝　幽默問「這問題」網友全暴動
鄭爽被控虐童！　女兒「手指險斷」家裡爆哭影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃金博物館名家揮毫送春聯　財神「大著金」迎春納福

傳承親人服務理念！新北漁人碼頭志工　李秀治導覽逾20年

校園驚見雲梯車！　原來是為了消防節防火宣導

高雄男駕車屏東載幼兒　車子故障「顧路」潮州警一招解決困難

基隆市田徑場工地堆置廢土　謝國樑要求責成廠商立即移除

獨生子不堪獨自照顧重病母「枕頭悶死媽媽」下場曝

強化災害應變能力　屏東潮州消防演練磅礡出擊

鄭成功祖廟建廟360年府城成功燈會啟燈　日本山形市展示燈籠交流

台東環保局攜手綠島淨海聯盟守護海洋生態　全年清除460Kg海廢

開發公司欠稅317萬元拒繳　陳姓負責人聲請管收獲准

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜產後腰痛請老公倒水　他不爽：3歲小孩也會..小S臉僵

Disney+驚悚日劇《噬亡村》吃人命案　影帝女兒交出一根手指…嚇瘋！

「裡面不能掉淚」母悲痛認屍　阿公新說法：燒洗腎止血帶

陳美鳳心疼小甜甜「曾渴望愛」　不捨白家綺「公親變事主」：都是好意

丁海寅抵台！熱情和粉絲揮手　停下來「拍照+簽名」好親切

黃金博物館名家揮毫送春聯　財神「大著金」迎春納福

傳承親人服務理念！新北漁人碼頭志工　李秀治導覽逾20年

校園驚見雲梯車！　原來是為了消防節防火宣導

高雄男駕車屏東載幼兒　車子故障「顧路」潮州警一招解決困難

基隆市田徑場工地堆置廢土　謝國樑要求責成廠商立即移除

獨生子不堪獨自照顧重病母「枕頭悶死媽媽」下場曝

強化災害應變能力　屏東潮州消防演練磅礡出擊

鄭成功祖廟建廟360年府城成功燈會啟燈　日本山形市展示燈籠交流

台東環保局攜手綠島淨海聯盟守護海洋生態　全年清除460Kg海廢

開發公司欠稅317萬元拒繳　陳姓負責人聲請管收獲准

王勝偉東山再起獎加持　林華韋肯定身手：一定會加薪

黃金博物館名家揮毫送春聯　財神「大著金」迎春納福

企業橄欖球聯賽台北元坤險勝長大海洋　8戰全勝封王

傳承親人服務理念！新北漁人碼頭志工　李秀治導覽逾20年

民進黨如病人、青年如醫生　賴清德：我像家屬一樣想知道有沒有救

最後一刻！蔡英文喊話相挺吳怡農　「讓國會多一席克服挑戰的力量」

又一個台灣之光！　袁艾菲家「獲國際設計大獎」報喜：從來沒想過

男胃痛像被割！送急診一查：主動脈剝離　醫揭「2關鍵徵兆」注意

五月天公休五天「撞補班日」　阿信開場就嗆：不會放過你們

接獲網路勒贖信！華航報警「啟動資通安全防護」　航班營運正常

亂尿尿心虛怕被主人罵　貓母女神同步「面壁思過」

地方熱門新聞

小五生寫信求修鐵皮屋　結果被拆光

長榮航勤員工自發性串聯休假　勞動局協調

80年老店彰化「阿泉爌肉飯」要漲了

獨生子枕頭悶死重病母　下場曝

孝男染毒遭逮南警啟動關懷機制紓困

宮廟2.0座談會南警分享雞頭怪客落網主因

台南善化民宅火警

西港消防鐵漢變暖男

外勤警消超勤加班費上限高19000元黃偉哲支持

里長黃英慈：別干擾市政

佳里牛肉湯掩護職業賭場警查獲12人

2023屏東熱博登場　交通資訊屏警報你知

台南新營傳暗夜修車廠火燒車

羅警宣導行人免遭大車輾　商借砂石車為道具

更多熱門

相關新聞

病毒殘留PCR陽性！高端戰士「東京5日遊」全毀

病毒殘留PCR陽性！高端戰士「東京5日遊」全毀

施打高端疫苗民眾要入境日本，得自費3500元PCR取得陰性報告，一名網友表示，做完PCR檢測後，隔天接到通知「結果為陽性」，但他快篩都是陰性也無症狀，醫院表示，可能是之前確診的關係，因此決定將原PO「歸類舊檔」，怎料拿到報告時，上頭僅寫著「陽性」，無任何文件或檢附說明，最後只能留在台灣。

日本擬邀南韓尹錫悅出席G7峰會

日本擬邀南韓尹錫悅出席G7峰會

東京快被擠爆了！政府每人發23萬求搬家

東京快被擠爆了！政府每人發23萬求搬家

大谷翔平領銜經典賽　日本搶先公布12人

大谷翔平領銜經典賽　日本搶先公布12人

日本飯店1晚「台幣1200元」　早餐照全看哭

日本飯店1晚「台幣1200元」　早餐照全看哭

關鍵字：

鄭成功祖廟府城成功燈會啟燈日本山形燈籠

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜老公賺夠用「傻眼月收曝光」！借錢嗆：妳有義務養我

蔡依林破24年最大尺度　「三點全露」震撼畫面流出

峮峮柯震東IG「曖昧1線索」爆官宣認愛！經紀人發聲

奧客把客人當店員罵：叫主管出來

2行業補班日一律放假！鄉民揭殘酷內幕

詭異山路驚見「一排飯碗」　眾人勸他快逃

保育員頭髮突被黏住　他揭神秘力量

今尾牙拜土地公！「把握9時段」爆賺一整年

「5生肖」農曆年前恐出大事！

正妹網紅16歲罹罕見骨癌　家人證實死訊

新竹情侶刮刮樂中100萬！3.6萬直接回本　現場感動爆哭

經過就想買的飲料店？鄉民推爆這1家

要脫單了！4星座「1月桃花爆棚」　新歡舊愛一起來

發6000元被罵慘　他提「改5000神方案」！網點頭了

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

更多

最夯影音

更多
好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人
蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面