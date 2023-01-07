日本今年5月主辦G7峰會　考慮邀南韓尹錫悅出席

▲尹錫悅、岸田文雄於去年9月21日在美國紐約進行簡略會談。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

日本即將於5月19至21日在廣島主辦今年度的「七大工業國組織」（G7）峰會，為了因應持續以核武與導彈進行挑釁的北韓（朝鮮）、強化霸權主義的中國、侵略烏克蘭的俄羅斯，日本政府考慮邀請澳洲、印度參加，其中還包括南韓總統尹錫悅，不過二戰朝鮮籍非法徵用勞工問題成為主導日韓關係的關鍵。

根據日媒《讀賣新聞》，國際情勢因北韓、中國、俄羅斯而變得更加嚴峻，為了因應來自上述3國的威脅，日本決定強化與共享民主主義價值觀國家之間的合作，因此研擬邀請南韓、澳洲、印度等國家參與G7峰會，且南韓強烈表達參加G7峰會的意願，一旦日本確定邀請南韓出席，則可藉此機會向內外宣傳日韓強化合作。

報導分析，南韓尹錫悅政府與過去的文在寅政府在外交策略上採取截然不同的態度，不僅充分表達欲改善日韓關係，還同時推動美日韓在國防安全上的合作，加上尹錫悅政府去年底所發表的印太戰略中，強調「台灣海峽的和平與穩定」的重要性，在台海議題上與美國、日本態度一致。

日本2008年在北海道洞爺湖主辦G7峰會時，曾邀請南韓參加。

▲日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅參加東協峰會。（圖／達志影像／美聯社）

不過報導也提到，日韓兩國之間仍舊存在著擱置已久的議題，包括南韓大法院（最高法院）在二戰朝鮮籍非法徵用勞工議題上的判決，要求日本企業向被害者支付賠償，南韓外交部將於12日和日韓議員聯盟舉辦公開討論會，聽取各方意見。

南韓受害者要求日本政府、企業道歉；然而日本政府卻認為賠償問題已經於1965年日韓請求權協定時獲得解決，因此不承認南韓大法院的判決結果，要求南韓政府應主動解決問題，對於是否邀請南韓參加今年度的G7峰會，則視南韓政府在該議題上的應對來做決定。

另外，日本也正在考慮是否邀請「四方安全對話」（QUAD）的成員國澳洲、印度出席，因為澳洲為日本的「準同盟國」，加上美、日、印、澳研擬G7峰會完美落幕後，於5月下旬舉辦QUAD會議。

至於烏克蘭總統澤倫斯基則同樣表達出席G7峰會的意願，預估將以視訊會議的方式出席。