　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

病毒殘留PCR陽性！高端戰士「東京5日遊」全毀　超慘下場曝

▲▼和服體驗,和服租借,和服女子,穿和服,和服租借店龍神傳說，江之島。（圖／記者蔡玟君攝）

▲原PO的日本旅遊泡湯了。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

施打高端疫苗民眾要入境日本，得自費3500元PCR取得陰性報告，一名網友表示，做完PCR檢測後，隔天接到通知「結果為陽性」，但他快篩都是陰性也無症狀，醫院表示，可能是之前確診的關係，因此決定將原PO「歸類舊檔」，怎料拿到報告時，上頭僅寫著「陽性」，無任何文件或檢附說明，最後只能留在台灣。

原PO在PTT發文，「入境東京前自費PCR的慘痛經驗」，PCR結果為陽性，醫院解釋，可能是去年10月確診，病毒殘留在體內，導致CT值較低，「討論過後決定把我『歸類舊案』，這樣至少我可以出境」。原PO希望醫院可以附上醫生證明，讓他可以順利過海關，不過醫院則回應「應該是不用醫生證明啦」，只要撤銷隔離通知就好，衛生局的人員也表示會同步更新資料。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼日本旅遊，日本出境，商務客，商務旅客，親子旅遊，家庭旅遊，自助旅行，FIT，自助旅遊，爆買，機場報到，托運行李，成田機場，成田國際機場，海外旅客，海外觀光客，外國遊客，自助行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲原PO採檢結果為陽性。（示意圖／記者蔡玟君攝）

不過，事情往往不會這麼順利，到了晚上原PO去拿報告，上頭只寫著「陽性」，沒有任何文件或檢附說明。醫院表示，沒答應要給證明文件，且如果沒有症狀，醫生無法開診斷書，並反問原PO「還是您要附上10月的確診通知書一起上傳VJW（Visit Japan Web）？」

他當下理智線斷掉飆罵，「你就直接回答我，是不是沒辦法有診斷書或任何歸類舊案說明，採檢陽性就是陽性」，如果早點說，可以早點去處理，「看是要馬上找另一家醫院急件採檢，還是趕快打航空客服取消機票，都晚上8點了，我隔天早上的飛機欸」，東京5日遊全毀了。

▲▼東京羽田機場，羽田國際機場，日本入境，日本旅遊，日本自由行，日本個人自由行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲如果沒有陰性證明，連出境都無法。（示意圖／記者蔡玟君攝）

原PO生氣表示，目前醫院一般件要3500元起跳，「拿到報告時通常都是隔天的飛機了，所以就是一次定生死」，雖然花8千元可以2小時快速取件，「但醫院有說每天測的值都不一樣，像我CT值30幾要轉陰，至少要3、4天」，也不要想著飛到當地賭賭看，因為在出境之前就會先檢查文件；他也勸要去日本的人，「自費PCR風險很高！很有可能整個行程報廢，建議在出發前都把該打的疫苗補好補滿」。

貼文一出，網友安慰原PO，「PCR最怕這種，時陰時陽的時候」、「連我這路人甲看了都覺得無奈，給你拍拍」、「又不是卡在日本，是台灣地勤真的會檢查啊」、「當初選疫苗就想過這問題了，所以寧可選AZ有國際認證的」。也有網友指出，「跟疫苗被不被承認無關吧，不打疫苗也是有這風險啊」、「規定也都出來好幾個月了，根本就是已知的風險」。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）

❀「萬歲牌堅果」隨行包　44包只要900元！超殺優惠1次看❀

ET快訊
快訊／19:21花蓮發生規模4.7地震　最大震度4級
蔡依林「全裸放送3點」轟動全台！　他親揭背後秘密
LINE隱藏版「兔年祝賀貼圖」太可愛！35款免費下載
白家綺談小甜甜哭了！　他還原現場：談到教會有點尷尬
女星遊泰國遇警「臨檢討錢」　她逃回台灣：真的太黑
把握明天放晴！下周連3天半個台灣有雨　「過年前一周降溫有感」
蔡阿嘎點名「4家難吃雞肉飯」！嘉義人怒：小心安全

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

降血壓藥脈優「摻鐵絲」　暉致曝初步調查：盼投訴者提供藥錠化驗

癸卯年是黑兔年！命理師警告6生肖當心：「這類人」易遭陷害

把握明天放晴！下周連3天半個台灣有雨　「過年前一周降溫有感」

LINE隱藏版「兔年祝賀貼圖」太可愛！35款免費下載

命理師曝「尾牙中大獎」超強開運5祕法：帶1物招財賺翻

沒錢到廟裡安太歲？民俗專家揭「一招0成本」在家DIY法

病毒殘留PCR陽性！高端戰士「東京5日遊」全毀　超慘下場曝

長勤年終加碼！每人加發4萬　春節不出勤取消？工會：難以掌握

閨蜜「扛不住師傅體力」　女友答應3人激尬！男友綠慘：很噁心

小一選擇題「壓歲錢怎用較好？」　網傻眼：靈魂拷問！筆跡惹笑噴

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜產後腰痛請老公倒水　他不爽：3歲小孩也會..小S臉僵

Disney+驚悚日劇《噬亡村》吃人命案　影帝女兒交出一根手指…嚇瘋！

「裡面不能掉淚」母悲痛認屍　阿公新說法：燒洗腎止血帶

陳美鳳心疼小甜甜「曾渴望愛」　不捨白家綺「公親變事主」：都是好意

丁海寅抵台！熱情和粉絲揮手　停下來「拍照+簽名」好親切

降血壓藥脈優「摻鐵絲」　暉致曝初步調查：盼投訴者提供藥錠化驗

癸卯年是黑兔年！命理師警告6生肖當心：「這類人」易遭陷害

把握明天放晴！下周連3天半個台灣有雨　「過年前一周降溫有感」

LINE隱藏版「兔年祝賀貼圖」太可愛！35款免費下載

命理師曝「尾牙中大獎」超強開運5祕法：帶1物招財賺翻

沒錢到廟裡安太歲？民俗專家揭「一招0成本」在家DIY法

病毒殘留PCR陽性！高端戰士「東京5日遊」全毀　超慘下場曝

長勤年終加碼！每人加發4萬　春節不出勤取消？工會：難以掌握

閨蜜「扛不住師傅體力」　女友答應3人激尬！男友綠慘：很噁心

小一選擇題「壓歲錢怎用較好？」　網傻眼：靈魂拷問！筆跡惹笑噴

蔡依林「全裸放送3點」轟動全台！　他親揭背後秘密：很有趣

大專棒聯／范育銓關鍵安打破僵局　國體3比1擊退南華

基隆市田徑場工地堆置廢土　謝國樑要求責成廠商立即移除

獨生子不堪獨自照顧重病母「枕頭悶死媽媽」下場曝

降血壓藥脈優「摻鐵絲」　暉致曝初步調查：盼投訴者提供藥錠化驗

強化災害應變能力　屏東潮州消防演練磅礡出擊

鄭成功祖廟建廟360年府城成功燈會啟燈　日本山形市展示燈籠交流

半百3寶爸「欠2萬健保費」遭執行　新北分署反贈2000元打氣度難關

劉亦菲《去有風的地方》8金句：只有自己擁有的，才是自己的

LIVE／王鴻薇選前之夜登場！　藍營大咖齊聚催票

印度吊橋斷裂瞬間曝！ 男大字型猛搖下秒墜河

生活熱門新聞

奧客把客人當店員罵：叫主管出來

2行業補班日一律放假！鄉民揭殘酷內幕

詭異山路驚見「一排飯碗」　眾人勸他快逃

今尾牙拜土地公！「把握9時段」爆賺一整年

「5生肖」農曆年前恐出大事！

發6000元被罵慘　他提「改5000神方案」！網點頭了

要脫單了！4星座「1月桃花爆棚」　新歡舊愛一起來

點名「1生肖」別急著出國！命理師：捐血能降低危險機率

經過就想買的飲料店？鄉民推爆這1家

跟萌妹約會「一路擦邊球」　他蛋蛋痛爆...原因揭曉

台商確診「大白肺」 醫：沒回來恐死路一條

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

搶到7-11福袋「一拆開」悲劇了：沒做功課

補班日越晚越冷探11℃　下周日「強冷空氣」來襲溫驟降

更多熱門

相關新聞

遊泰國遇警臨檢討錢！「攔1次繳2萬」女星逃回台灣

遊泰國遇警臨檢討錢！「攔1次繳2萬」女星逃回台灣

新生代女星安于晴有「小林依晨」的外號，近日她前往泰國旅遊，沒想到卻因碰到當地黑警「假臨檢真要錢」敗興而歸，讓她失望表示「『泰』爛了」，提醒有預計到泰國旅遊的網友要小心自身安全。

嗆PTT廢物被洗1星！林智群不忍了連告10人

嗆PTT廢物被洗1星！林智群不忍了連告10人

經過就想買的飲料店？鄉民推爆這1家

經過就想買的飲料店？鄉民推爆這1家

公司喊每人出1千　替退休同事辦歡送會！他氣炸

公司喊每人出1千　替退休同事辦歡送會！他氣炸

日本擬邀南韓尹錫悅出席G7峰會

日本擬邀南韓尹錫悅出席G7峰會

關鍵字：

疫苗PTT日本出國旅遊PCR

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜老公賺夠用「傻眼月收曝光」！借錢嗆：妳有義務養我

蔡依林破24年最大尺度　「三點全露」震撼畫面流出

峮峮柯震東IG「曖昧1線索」爆官宣認愛！經紀人發聲

奧客把客人當店員罵：叫主管出來

2行業補班日一律放假！鄉民揭殘酷內幕

詭異山路驚見「一排飯碗」　眾人勸他快逃

保育員頭髮突被黏住　他揭神秘力量

今尾牙拜土地公！「把握9時段」爆賺一整年

「5生肖」農曆年前恐出大事！

發6000元被罵慘　他提「改5000神方案」！網點頭了

新竹情侶刮刮樂中100萬！3.6萬直接回本　現場感動爆哭

要脫單了！4星座「1月桃花爆棚」　新歡舊愛一起來

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

阿公下樓拿東西　3歲孫子墜樓摔死

小甜甜夫妻吵架「3防線」！

更多

最夯影音

更多
好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人
蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面