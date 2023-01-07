病毒殘留PCR陽性！高端戰士「東京5日遊」全毀　超慘下場曝

▲原PO的日本旅遊泡湯了。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

施打高端疫苗民眾要入境日本，得自費3500元PCR取得陰性報告，一名網友表示，做完PCR檢測後，隔天接到通知「結果為陽性」，但他快篩都是陰性也無症狀，醫院表示，可能是之前確診的關係，因此決定將原PO「歸類舊檔」，怎料拿到報告時，上頭僅寫著「陽性」，無任何文件或檢附說明，最後只能留在台灣。

原PO在PTT發文，「入境東京前自費PCR的慘痛經驗」，PCR結果為陽性，醫院解釋，可能是去年10月確診，病毒殘留在體內，導致CT值較低，「討論過後決定把我『歸類舊案』，這樣至少我可以出境」。原PO希望醫院可以附上醫生證明，讓他可以順利過海關，不過醫院則回應「應該是不用醫生證明啦」，只要撤銷隔離通知就好，衛生局的人員也表示會同步更新資料。

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▲原PO採檢結果為陽性。（示意圖／記者蔡玟君攝）

不過，事情往往不會這麼順利，到了晚上原PO去拿報告，上頭只寫著「陽性」，沒有任何文件或檢附說明。醫院表示，沒答應要給證明文件，且如果沒有症狀，醫生無法開診斷書，並反問原PO「還是您要附上10月的確診通知書一起上傳VJW（Visit Japan Web）？」

他當下理智線斷掉飆罵，「你就直接回答我，是不是沒辦法有診斷書或任何歸類舊案說明，採檢陽性就是陽性」，如果早點說，可以早點去處理，「看是要馬上找另一家醫院急件採檢，還是趕快打航空客服取消機票，都晚上8點了，我隔天早上的飛機欸」，東京5日遊全毀了。

▲如果沒有陰性證明，連出境都無法。（示意圖／記者蔡玟君攝）

原PO生氣表示，目前醫院一般件要3500元起跳，「拿到報告時通常都是隔天的飛機了，所以就是一次定生死」，雖然花8千元可以2小時快速取件，「但醫院有說每天測的值都不一樣，像我CT值30幾要轉陰，至少要3、4天」，也不要想著飛到當地賭賭看，因為在出境之前就會先檢查文件；他也勸要去日本的人，「自費PCR風險很高！很有可能整個行程報廢，建議在出發前都把該打的疫苗補好補滿」。

貼文一出，網友安慰原PO，「PCR最怕這種，時陰時陽的時候」、「連我這路人甲看了都覺得無奈，給你拍拍」、「又不是卡在日本，是台灣地勤真的會檢查啊」、「當初選疫苗就想過這問題了，所以寧可選AZ有國際認證的」。也有網友指出，「跟疫苗被不被承認無關吧，不打疫苗也是有這風險啊」、「規定也都出來好幾個月了，根本就是已知的風險」。

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