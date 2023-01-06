東京快被擠爆了！政府發錢求民眾移居　搬去鄉下「每人可拿23萬」

▲東京目前的人口已達3700萬，讓政府覺得這個生活圈「實在是太擁擠了」，下同。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

日本東京目前的人口約為3700萬，比全台的2300萬人口高出了60%以上，導致首都圈過度擁擠，生育率卻不斷下降。為了解決這一問題，政府最近加大獎勵力度，激勵人們搬離擁擠的首都，同時振興人口稀少的鄉村，並提振不斷下降的出生率。

綜合外媒報導，為了鼓勵東京密集的人口外移，日本中央政府發言人透露，從2022年4月開始，東京地區的家庭如果搬到人口較少的地方，那每個孩子將有資格獲得100萬日圓（約新台幣23萬元）的補助。

這已不是日本首次利誘民眾離開東京，但政府這次祭出的補助比之前的30萬日圓（約新台幣6.9萬元）高出了3倍之多。不過CNN指出，不少日本大公司都坐落於東京，而且當地也是日本的經濟中心，因此吸引了各地人口遷移到該處尋找工作機會。

日本2021年統計數據顯示，新冠爆發前，各地遷入東京的人數比遷出東京的人數多出了8萬人之多。然而，這種移居模式卻讓人口本就嚴重高齡化的日本，鄉下人口流失得更快；小地方的居民越來越少，人口年齡越來越大，數百萬座房子無人居住。

日本的全國人口普查也顯示，在2022年，日本除了東京以外，有半數以上城市被歸類為人口稀少地區，而人口聚集在東京也帶來了不少問題，其中受衝擊最大的便是該國的人口危機，因為生育率會不斷下滑，而人口老齡化問題也會越來越嚴重。

專家表示，東京高昂的生活成本、有限的空間，以及缺乏托兒服務，使得在東京撫養孩子變得困難，因此東京人生的孩子越來越少，而當地的生育率也是日本47個縣中最低的一個，因此政府的這項措施有望可緩解目前的這一困境。日本政府希望到2027年，有1萬人可以搬離東京。