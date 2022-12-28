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打造文化國家隊！文化部獎助「台灣品牌團隊」1億800萬名單公開

▲▼ 優人神鼓老泉山上劇場火災週年重建。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部獎助「台灣品牌團隊」6個團體，優人神鼓也在其中。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

打造文化國家隊，提升國際競爭力！文化部今（28）日公布入選112年度「文化部台灣品牌團隊計畫」補助名單，包括雲門文化藝術基金會、財團法人擊樂文教基金會、紙風車劇團、優人文化藝術基金會、唐美雲歌仔戲團、明華園戲劇團等6個表演藝術團隊，總補助金額為新台幣1億800萬元。

文化部表示，「台灣品牌團隊計畫」自102年起推動迄今已屆10年，112年即將邁入下一個10年，文化部持續協助演藝團隊，打造優質台灣表演藝術，發揮藝文扎根的文化影響力，鼓勵團隊展現多元藝術型態，形塑台灣當代表演藝術風格，提升國家文化競爭力。

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▲▼雲門舞集戶外公演回歸，台北兩廳院廣場登場。（圖／李佳曄攝影／雲門提供）

▲文化部核定補助雲門文化藝術基金會3,700萬元。（圖／李佳曄攝影／雲門提供）

112年度台灣品牌團隊計畫，核定補助財團法人雲門文化藝術基金會3,700萬元、財團法人擊樂文教基金會1,700萬元、紙風車劇團1,700萬元、財團法人優人文化藝術基金會1,250萬元、唐美雲歌仔戲團1,300萬元、明華園戲劇團1,150萬元。

文化部指出，歷經長達3年的疫情衝擊，6個品牌團隊都展現出台灣表演藝術強韌的生命力，以藝抗疫，挺過疫情難關，穩健營運至今。隨著台灣社會逐步回復常軌，品牌團隊皆積極規劃疫後的國內外展演活動，文化部及評審委員予以高度肯定，並期望在後疫情時代，團隊持續開啟表演藝術各種發展的可能，成為台灣最具代表性的文化指標。

雲門文化藝術基金會今年創立50周年，除繼續擴大在地深耕能量，隨著國際邊境開放的腳步，努力安排國際巡演行程，為重返國際舞台蓄勢待發；擊樂文教基金會以植基台灣的藝術語彙，融合傳統與現代，向世界展現台灣作為打擊樂發展重鎮的深厚實力；紙風車劇團秉持陪伴孩子藝文第一哩路的核心理念，持續散播歡笑，進而規劃將來自台灣的溫暖與歡樂傳遞到國際。

▲▼紙風車劇團30週年推出《哪吒鬧龍宮》，除了巧妙結合布袋戲、京劇、武術、官將，也結合真人演員和動畫。（圖／紙風車劇團提供）

▲紙風車劇團在疫情期間，秉持陪伴孩子藝文第一哩路的核心理念，持續散播歡笑。（圖／紙風車劇團提供）

優人文化藝術基金會在疫情前後透過靜心訓練、擊鼓、藝術連結，不僅成就獨特的表演美學，更以藝術為台灣社會帶來安定的力量；而唐美雲歌仔戲團茁壯精進，帶領傳統歌仔戲走進當代劇場，藉由戲曲之美拓展觀眾視野，更邁向國際殿堂；明華園戲劇團除延續經典傳承外，更將推出虛擬歌仔戲體驗，吸引年輕世代進入傳統藝術的元宇宙。

▼112 年度「台灣品牌團隊計畫」補助名單：

▲▼文化部公布入選112年度「文化部台灣品牌團隊計畫」補助名單。（圖／文化部）

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