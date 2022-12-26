朱宗慶樂團倉庫燒成廢墟慘狀曝　文化部：啟動急難補助機制

▲朱宗慶打擊樂團位於八里的倉庫在昨晚發生火災，文化部上午前往了解受災情形，只見鐵皮倉庫已燒成廢墟。（圖／文化部提供）



生活中心／台北報導

新北市八里區下罟子昨（25日）晚驚傳失火，火勢波及朱宗慶打擊樂團所承租的倉庫。文化部上午一早前往八里火場了解受災情形，見到倉庫現場幾乎已被燒成廢墟的慘樣。對此，文化部長李永得表示，將立即啟動文化藝術團體急難補助機制，全力協助團隊因應緊急災害。

朱宗慶打擊樂團位於八里的倉庫在昨晚發生火災，所幸沒有人員傷亡，團隊正以冷靜、正向的態度，盤點並釐清災損物品，確保演出與教學能持續運作。

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文化部表示，已於第一時間致電董事長朱宗慶表達關心，以及將全力協助之意，政務次長蕭宗煌也在今日一早前往八里火災現場了解受災情形。

李永得表示，將立即啟動文化藝術團體急難補助機制，全力協助團隊因應緊急災害，度過難關。此外，也將持續加強推動「表演藝術倉儲計畫」，協助表演藝術團隊改善倉儲安全。

▲▼朱宗慶打擊樂團位於八里的倉庫在昨日晚間發生火災。（圖／文化部提供）



朱宗慶則說，昨晚得知火警消息後，已與人在現場的倉庫負責人取得聯繫，首先確認火警沒有造成人員傷亡，人身平安實為不幸中的大幸。

朱宗慶說，今天團隊將派員前往現場，進行進一步的盤點和釐清，面對火災帶來的災損以及後續的衝擊，打擊樂團隊會以冷靜、正向的態度來處理，確保演出和教學工作能夠持續運作，並感謝各界關心。