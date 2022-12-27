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「文化成年禮」1200元明年3月發放！登記資格、使用效期範圍看這裡

▲▼文化部長造訪台中獨立書店，推廣藝FUN券。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部推出「文化禮金」1200元，2023年3月29日青年節起開放18歲青年登記。（資料圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部將「藝FUN券」轉型，推出送給18歲青年的「文化成年禮」1200元，將於2023年3月29日青年節起開放登記領取，使用效期至2024年的3月28日，登記資格為出生日期2005年1月1日～2005年12月31日、具國內戶籍的國民，使用範圍包括藝文展演及文化體驗、視聽娛樂、圖書出版、文創工藝等。

文化部表示，近2年因嚴重特殊傳染性肺炎疫情推出「藝FUN券」，在鼓勵文化消費上有顯著成效，外界都期盼可持續推動；而為了繼續支持台灣藝文產業，以及培養更多藝文消費人口，規劃將藝FUN券轉型為常態化方案─「文化禮金」。

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申請登記文化禮金資格，出生日期為中華民國94年（西元2005年）1月1日～民國94年（西元2005年）12月31日，且於國內現有戶籍之國民。屆時於活動應用程式或網頁，登入或註冊成為會員，並於完成年齡身分驗證後，始得領取。申請資料頁記載國民身分證統一編號、出生日期，應以戶籍資料為準。

登記領取時間為「民國112年（西元2023年）3月29日起～同年12月31日止」，逾期未登記者，不得領取。文化禮金「每人限領取1次」，應於民國113年（西元2024年）3月28日前使用完畢，逾期未使用失效。

文化禮金可用於藝文展演及文化體驗、視聽娛樂、圖書出版、文創工藝等藝文消費折抵，但禮金不得找零、轉售，亦不得另再兌換成等值之現金。持禮金買賣交易衍生之退、換貨，依照適用店家規定辦理，但以不退還現金為原則。

文化部鼓勵藝文產業、表演團體釋出優惠；鼓勵企業出資聯名發行，或購買點數回饋員工及會員，希望能藉此讓藝文體驗向下扎根，奠定青年族群藝文參與習慣和興趣，進而提升藝文消費人口，並捲動民間企業共同參與，帶動藝文產業發展。

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