婆婆指定買生活備品！結帳見一畫面竟罵媳婦：就愛亂花錢

▲女子與丈夫、婆婆到賣場購物，結帳時丈夫掏出信用卡，婆婆竟轉頭罵她「亂花錢」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

婆婆買東西發現是兒子結帳，竟轉頭痛罵媳婦！一名女子分享，日前與丈夫、婆婆到大賣場採購，期間婆婆突然告知，家裡要放些備品、牛奶，於是她幫忙放進購物車，沒想到結帳時是丈夫刷卡，婆婆竟開口罵她「浪費錢，有些家裡有的幹嘛買」，甚至出言質疑，是不是平常一直亂刷卡、亂花錢，讓她十分傻眼，超扯遭遇曝光，讓一票網友罵爆了。

這名女子在「爆怨公社」分享，因為婆婆生性節省、不愛吃太貴的大餐，於是她趁著周末找婆婆、丈夫一起到大買場採買，準備回家煮火鍋來吃。

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而在購物的過程中，一家人也順便看看年菜，期間婆婆不斷提醒，要買些家用備品，牛奶也要添購一些放在家裡，這樣才能想喝就喝得到。女子聽從婆婆的建議，將家用備品、牛奶等物放進購物車，最後金額一共為4,000多元。

▲女子聽完婆婆的說法瞬間傻眼，明明婆婆開口要求買一堆東西，卻怪她亂花錢。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



豈料結帳時丈夫掏出信用卡，婆婆竟開口痛罵「浪費錢」，有些物品家裡都還有剩，為何要隨便亂買，接著出言質疑，媳婦是不是平常就愛亂花錢、還都刷兒子的卡。

女子聽完十分傻眼，當時又在大庭廣眾之下，她不想開口發生爭執，雖然丈夫有居中協調，但收效仍甚為，「結婚以來就沒有一次給我好臉色，唉！」

貼文曝光後，不少網友為女子抱不平，出言譴責婆婆，「她以為是妳付錢才買那麼多」、「如果是我，我會把她想要的東西挑出來，拒絕買單」、「老人家不要管太多」、「她丟的是自己的臉吧」、「以後不用帶她出門買東西了」、「認真妳就輸了，下次買更多、一樣刷她兒子的卡！」