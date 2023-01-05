媳婦懷孕離職！婆婆竟拿「大姑5年前內褲」給她穿：怕噁心就用護墊

▲原PO剛結婚就懷孕了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

節儉是美德，但太過節省可就不好了。一名媳婦抱怨，婆婆非常小氣，她懷孕的時候，對方竟拿「大姑穿過的內褲」給她穿，還說怕噁心就用護墊。某次一起出門購物，她被逼著提大包小包，婆婆還不准她坐計程車，最後她只能挺著8個月的孕肚，在公車上站了半小時。文章曝光後隨即掀起討論。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」表示，她在婚後2個月發現懷孕，因為孕吐非常嚴重，最後聽從醫師建議，決定離職回家休養。沒想到婆婆得知後很不滿，先是問「這樣你們還有要生嗎？」之後又抱怨，「我本來以為兒子結婚後多一個人賺錢，可以多給我一點孝親費，沒想到妳才剛結婚就懷孕，還不工作了」。

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原PO透露，之後因為老公換新工作，假日才能見面，她只好暫時和公婆同住。未料這段時間婆婆還拿大姑5年前穿過的孕婦內衣褲給她，說那些衣物都還很好，要她沒工作就不要亂花錢，「如果覺得噁心，內褲就用護墊墊一下就好」，她聽到後相當傻眼。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

原PO表示，懷孕8個月和婆婆一起出門逛百貨公司時，對方還一直遊說她一起買保養品，但她以「孕婦用不到」為由拒絕，結果婆婆的臉色越來越難看，之後買了一組6件式床罩組，就直接丟給她提。她原本以為公公要來接送，只需要提一下就好，沒想到到了1樓，婆婆突然說「妳公公剛說有事不能來，我們坐公車回家就好，不要浪費錢坐計程車」。

原PO提著床罩組去搭公車，未料婆婆一屁股坐進博愛座，卻和她說「2站就到了，妳不用坐」，但其實車程超過半小時，「一位懷胎將近9個月的孕婦提著一套6件式的床單組搖搖晃晃，站在一臉自以為是地坐在博愛座的老女人旁邊」。讓她更傻眼的是，床罩組才拿回家不到12小時就被退掉了，因為公公發現家裡還有2套全新未拆的床罩。

文章曝光後，網友紛紛表示「應該拿床罩組蓋她布袋的」、「懷孕月份那麼大了，還約妳購物、提重物，腦袋打結啊」、「天啊！ 叫妳穿大姑穿過的內褲很噁心」、「感覺就是故意的啊，正常人會拿別人的貼身衣物給人穿嗎，那她怎麼不自己穿，是她親女兒啊，就算是孕婦的哪有差，反正她都說墊一下了，那她穿在裡面誰知道呢」、「妳人真好，要是我就說懷孕走不動，不去百貨公司」。