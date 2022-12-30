人妻產後「婆家大變臉」逼出憂鬱症！請老公顧兒1天　遭公婆洗臉

▲婆家婚前把她當寶貝寵愛，婚後露出真面目，人妻被逼到產後憂鬱超心寒。（示意圖／CFP）

網搜小組／趙蔡州報導

婆媳關係是千古難解的家庭問題。一名女網友發文抱怨，她跟老公還沒結婚前，公公婆婆對她非常好，每次與老公吵架，也都站在她這邊，不料結婚生孩子後，公婆態度180度大轉變，不但為了各種小事罵她，甚至1個月讓老公顧1天孩子，自己約朋友散步放鬆也不准，逼到她得了產後憂鬱症。

原PO在臉書社團「毒菇九賤婆媳討論區」表示，她跟老公還在交往時，婆家人對她非常好，每次與老公吵架，都會站在她這邊，會幫她買早餐、買她愛吃的水果，「他們家很照顧我，相對的，他們需要我時，我也會幫忙他們」、「老公缺點就是比較大男人主義，脾氣稍微不好，當時也是很疼我，直到我懷孕。」

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原PO透露，她與老公是奉子成婚，殊不知有了孩子，就是她噩夢的開始，她生下寶寶做完月子後，想說約朋友出門走走放鬆，寶寶拜託休假的老公顧一天，結果當天一回到家，公婆就開始指責她，唸她不懂事，把寶寶放在家裡給老公顧，還問她這樣玩得開心嗎。

婆婆指責她說，說兒子（原PO老公）上班那麼多天，好不容易放假在家，她只顧自已跑出去玩，是個不負責任的媽媽，過程中老公完全不說話，任由公公婆婆罵人。她聽了立刻反問「小孩給爸爸顧有什麼問題嗎，而且也才一天而已唉，到底哪裡過分了，難道小孩只有我的責任嗎？」

▲原PO拜託老公顧一天孩子，不料就遭到公公婆婆責罵不懂事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

公婆一聽到她回嘴，繼續酸她竟然不知道錯在哪裡，由於公公是家裡做主的，非常不爽她的態度很差，隔天就跟大姑、小姑及大伯埋怨她的事情，甚至揚言要找她的父母，告狀她對長輩的態度很差，婆家其他人也都替公婆說話，勸她要忍耐，不要跟公婆計較，逼到她得了產後憂鬱症。

原PO感嘆，她當時真的很想離婚，最後考量到小孩才剛出生，而婆家不可能讓她帶走小孩，所以只能選擇了忍耐，想搬出去又沒辦法，因為家裡的房子是老公的，不可能多負擔額外一筆開銷出去住，且那次吵架後公婆就記仇了，「天啊，婚前婚後，公婆態度完全是變一個人，實在太可怕了。」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「過來人飄過」、「如果是我當下就會選擇離婚了，看到老公反應就知道這老公留不得，總歸一句，老公態度決定你在家裡地位」、「婚前是客人婚後是傭人」、「我婆婆也是，看到他兒子下班顧小孩，就捨不得」、「奉勸未婚的女孩們，千萬不要覺得公婆婚前對你好就是真的，大部分都是裝的，當初我公婆也是很好，現在想想真的是被愛沖昏頭」。