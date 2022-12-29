　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婆婆喊比賽生小孩「生男給金條」！大嫂被逼到崩潰：老公硬不起來

▲▼懷孕示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲婆婆要原PO和大嫂比賽生小孩。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

一名女網友表示，嫁進夫家之後，婆婆不停明示暗示想要抱孫子，還要她和大嫂比賽生小孩，「生男生會給金條當獎勵」。之後她順利先懷孕，婆婆便開始命令大嫂幫她做事，導致2人關係變得尷尬，最後大嫂被逼到情緒崩潰，某次吵架時直接開嗆大哥，說「你又硬不起來怎麼生」，讓現場陷入一片尷尬。

原PO在「Dcard」發文表示，婚前就知道婆婆觀念比較傳統，但因為和老公非常相愛，還是決定結婚並住進婆家，一起同住的還有老公哥哥和大嫂。她婚後才發現，婆婆非常愛催生小孩，總是問「什麼時候要生孫子給我抱？」後來她意外懷孕，便向公司請假在家待產，婆婆也變得非常熱心，每天都煮雞湯給她喝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，和大嫂關係本來還不錯，但因為她懷孕，近來2人關係出現轉變，加上婆婆愛開玩笑說，「進這個家沒多久就懷孕，以後土地分比較大塊給你」，甚至要她和大嫂比賽生小孩，「生男生還會給1兩金條當獎勵」，之後大嫂就不曾給她好臉色看。

原PO表示，現在婆婆對她疼愛有加，不讓她去做家事，總是命令大嫂去洗碗、端菜、切水果等，讓她有點過意不去，於是買了小禮物送對方。但大嫂不領情，罵她「假好心」還推了一把，老公看到這幕後雙方就吵了起來，大哥也跑來責怪大嫂說「妳現在是怎樣？人家懷孕妳還這麼不小心，小孩有問題妳生一個賠人家嗎？」未料大嫂聽到後瞬間理智線斷裂，反嗆「生個毛…你每天加班晚上都硬不起來，生不出來是我的問題嗎？有本事你射進來！」

▲▼婦人車禍昏迷2星期，醒來崩潰。（圖／PAKUTASO）

▲大嫂情緒崩潰。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

大嫂說完之後全家氣氛瞬間降至冰點，直到公公發話，大家才坐下來吃飯，但看到大嫂邊流淚邊吃飯，也讓原PO不好受，「這真的是我人生吃過感覺時間好漫長的一次晚餐」。可是事情還沒結束，下周婆婆要出去玩，又命令大嫂每天要煮湯給她喝，而且要拍照回傳，她本來想婉拒，不過婆婆不答應，讓她十分崩潰，直喊「現在真的裡外不是人」。

不少網友看到後紛紛表示，「大嫂好可憐，以後這一定會變成妳們心結，這個婆婆觀念好噁心」、「讓妳老公跟他哥哥化解妳們之間的嫌隙吧 」、「妳辛苦了，但是婆婆有夠白目的」、「婆婆心機超重，故意離間妳和大嫂的關係，勸妳自己還是小心一點」、「大嫂就是妳的前車之鑑，等妳小孩生下來，妳就會每天被罵爆，小孩生病罵妳、小孩受傷罵妳、小孩一點點怎樣都罵妳，然後其他人只會在旁邊看，包括妳先生」、「怎麼感覺沒有人幫大嫂說話，可能她也壓力很大吧，然後婆婆也在那邊搞差別」。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
最美圖書館「100萬找阿滴業配」　影片流量曝！他虧：該降價了
1年義務役訓練內容完整曝！　4分鐘影片一次看懂
《ETtoday》實測！公車輾死母子現場「人車通行重疊28秒
閨蜜爆小甜甜遭老公家暴！　宋逸民夫妻：才打妳1次
快訊／林書豪宣布離隊！　告別CBA
快訊／警追擄人案連開11槍！　民眾嚇壞快閃
快訊／過年前「還稅於民」？　財政部給答案了
23歲女偶像宣布未婚懷孕！　孩子的爸是粉絲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2022「蹲點創新設計行動」成果發表　創新設計三年有成　翻轉在地商機

推動技職教育　侯友宜：未來4年翻倍投入8億

喚醒沈睡的石貓　墾丁貓鼻頭公園風華再現…元旦免費入園

LIVE／中國航班入境加強檢疫　王必勝最新說明

最美圖書館爆「花100萬業配」　阿滴影片流量曝！他虧：該降價了

婆婆喊比賽生小孩「生男給金條」！大嫂被逼到崩潰：老公硬不起來

揪「山老鼠」盜伐林木　最高可領500萬獎金

Miffy粉必衝！全台首場「米飛兔創意展」　超過300作品、光影互動　

去過哪國印象最差？台人狂點名「這1國」：不會再去第2次

帶環保杯買飲料！他抱怨店家「不幫沖洗」　網傻眼：又不是義務

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

5歲愛女對她說：我沒有爸爸　女CEO曝超正教育觀「沒什麼特殊的」

華莎xHeize女團歌串燒！　《PINK VENOM》《LOVE DIVE》過分好聽

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

駕駛硬切車道稱「有打方向燈」　騎士怒關後照鏡：不看幫你收

2022「蹲點創新設計行動」成果發表　創新設計三年有成　翻轉在地商機

推動技職教育　侯友宜：未來4年翻倍投入8億

喚醒沈睡的石貓　墾丁貓鼻頭公園風華再現…元旦免費入園

LIVE／中國航班入境加強檢疫　王必勝最新說明

最美圖書館爆「花100萬業配」　阿滴影片流量曝！他虧：該降價了

婆婆喊比賽生小孩「生男給金條」！大嫂被逼到崩潰：老公硬不起來

揪「山老鼠」盜伐林木　最高可領500萬獎金

Miffy粉必衝！全台首場「米飛兔創意展」　超過300作品、光影互動　

去過哪國印象最差？台人狂點名「這1國」：不會再去第2次

帶環保杯買飲料！他抱怨店家「不幫沖洗」　網傻眼：又不是義務

總統大選當天打遊戲閒聊　他喊「投韓國瑜 」！拒罰50萬提告吞敗

快訊／林書豪告別CBA　台灣經紀公司證實下一步動向

白雲切胃「4個月瘦40公斤」！全因醫生警告1句話：人生跑馬燈出來了

台股力守萬四！指數跌88點收14085　台積電跌5元收446

代步車橫越遭撞飛老翁不治　新竹「魔王路口」4天前才加裝分隔島

快訊／林書豪離開CBA！陳建州表態了　網敲碗想看豪哥對野獸

2022「蹲點創新設計行動」成果發表　創新設計三年有成　翻轉在地商機

諸羅山盃／「海德PK王」3場延長賽悲情無勝　季軍戰再見安建功

王子、郭雪芙「爆激烈衝突」場面曝光！　大吼：妳不能體諒嗎？

推動技職教育　侯友宜：未來4年翻倍投入8億

生活熱門新聞

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」

老公抱弟媳「一手伸到下體」！妻忍10年：是個婊

苗栗懶人露營住到發霉帳篷！業者反擊了

幼兒園老師熱舞「抖動19秒」　媽媽們怒了

今明雨擴全台　2地區一路下到明年

日本單日415死創新高！林氏璧建議帶3寶赴日

爽交到「阿嬤型女友」　他付完帳一看手機傻眼！

普拿疼一盒喊1500元「是真的」　藥師抬價拒道歉

博客來沉默4天發文遭灌爆　態度讓會員心寒

逛UNIQLO變內褲賊　他曝「最新後續」！千人炸鍋

「兒子故意考96分」媽媽求解　過來人點破

更多熱門

相關新聞

寶寶出生就聽損！媽哭「到底少做什麼」　名醫1句話暖爆

寶寶出生就聽損！媽哭「到底少做什麼」　名醫1句話暖爆

生下健健康康的寶寶，是每個孕媽心中最大的願望。一名剛在12月產下寶寶的女網友自責地淚問醫師「我到底少做了什麼？」才導致孩子聽損，複檢聽力都沒過，她只能無助地在月子中心以淚洗面。收到私訊的婦產科名醫蘇怡寧此時只「淡淡回了一句話」，暖爆數千名網友。

一銀推「人工受孕假」　一年可請兩天＋給全薪！

一銀推「人工受孕假」　一年可請兩天＋給全薪！

老公抱弟媳「一手伸到下體」！妻忍10年：是個婊

老公抱弟媳「一手伸到下體」！妻忍10年：是個婊

染完頭髮才知懷孕！她衝醫院「直接人工流產」

染完頭髮才知懷孕！她衝醫院「直接人工流產」

準婆家1原因逼墮胎：吃藥當月經流掉！她氣炸

準婆家1原因逼墮胎：吃藥當月經流掉！她氣炸

關鍵字：

婆婆大嫂懷孕生小孩

讀者迴響

熱門新聞

要剪卡了！2023年5張卡跌落神壇　達人點名這張必剪　

21歲女星確診轉中重症！燒到送急診

宋逸民夫妻開教會還賣藥！大咖女星決裂6年

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

先別離職！「6星座」2023年旺到發紫　

因1張衛生紙被媽罵！國小童發抖說：我恨妳

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」

年度最佳手機出爐！它打敗iPhone和三星

宋逸民躲7天「她怒提4大訴求」逼出面！

23歲女偶像宣布未婚懷孕！孩子的爸是粉絲

嘉義兒陳屍床上　母親後門外亡

剛進宋逸民教會…她遇2件事嚇到退出：很邪門！

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

更多

最夯影音

更多
大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑
動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面