婆婆喊比賽生小孩「生男給金條」！大嫂被逼到崩潰：老公硬不起來

▲婆婆要原PO和大嫂比賽生小孩。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

一名女網友表示，嫁進夫家之後，婆婆不停明示暗示想要抱孫子，還要她和大嫂比賽生小孩，「生男生會給金條當獎勵」。之後她順利先懷孕，婆婆便開始命令大嫂幫她做事，導致2人關係變得尷尬，最後大嫂被逼到情緒崩潰，某次吵架時直接開嗆大哥，說「你又硬不起來怎麼生」，讓現場陷入一片尷尬。

原PO在「Dcard」發文表示，婚前就知道婆婆觀念比較傳統，但因為和老公非常相愛，還是決定結婚並住進婆家，一起同住的還有老公哥哥和大嫂。她婚後才發現，婆婆非常愛催生小孩，總是問「什麼時候要生孫子給我抱？」後來她意外懷孕，便向公司請假在家待產，婆婆也變得非常熱心，每天都煮雞湯給她喝。

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原PO透露，和大嫂關係本來還不錯，但因為她懷孕，近來2人關係出現轉變，加上婆婆愛開玩笑說，「進這個家沒多久就懷孕，以後土地分比較大塊給你」，甚至要她和大嫂比賽生小孩，「生男生還會給1兩金條當獎勵」，之後大嫂就不曾給她好臉色看。

原PO表示，現在婆婆對她疼愛有加，不讓她去做家事，總是命令大嫂去洗碗、端菜、切水果等，讓她有點過意不去，於是買了小禮物送對方。但大嫂不領情，罵她「假好心」還推了一把，老公看到這幕後雙方就吵了起來，大哥也跑來責怪大嫂說「妳現在是怎樣？人家懷孕妳還這麼不小心，小孩有問題妳生一個賠人家嗎？」未料大嫂聽到後瞬間理智線斷裂，反嗆「生個毛…你每天加班晚上都硬不起來，生不出來是我的問題嗎？有本事你射進來！」

▲大嫂情緒崩潰。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

大嫂說完之後全家氣氛瞬間降至冰點，直到公公發話，大家才坐下來吃飯，但看到大嫂邊流淚邊吃飯，也讓原PO不好受，「這真的是我人生吃過感覺時間好漫長的一次晚餐」。可是事情還沒結束，下周婆婆要出去玩，又命令大嫂每天要煮湯給她喝，而且要拍照回傳，她本來想婉拒，不過婆婆不答應，讓她十分崩潰，直喊「現在真的裡外不是人」。

不少網友看到後紛紛表示，「大嫂好可憐，以後這一定會變成妳們心結，這個婆婆觀念好噁心」、「讓妳老公跟他哥哥化解妳們之間的嫌隙吧 」、「妳辛苦了，但是婆婆有夠白目的」、「婆婆心機超重，故意離間妳和大嫂的關係，勸妳自己還是小心一點」、「大嫂就是妳的前車之鑑，等妳小孩生下來，妳就會每天被罵爆，小孩生病罵妳、小孩受傷罵妳、小孩一點點怎樣都罵妳，然後其他人只會在旁邊看，包括妳先生」、「怎麼感覺沒有人幫大嫂說話，可能她也壓力很大吧，然後婆婆也在那邊搞差別」。