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新北眾神引路人迷你影集　民政局迎春首推《富貴發達路》

記者郭世賢／新北報導

新北市長期致力於推動宗教優質化，期為傳統宗教活動注入年輕新氣象，今年民政局首度以戲劇形式，推出《眾神‧引路人》迷你影集，透過數名外國友人、新住民相約親友走訪新北市各宮廟，感受過程中向神明祈願而得到的心靈療癒。搭配農曆新年將至，第一集推出《富貴發達路》，邀請民眾跟著劇中角色，發掘人生最珍貴的寶藏。

▲新北眾神引路人迷你影集 民政局迎春首推《富貴發達路》。（圖／新北市民政局提供）

▲新北眾神引路人迷你影集，迎春首推《富貴發達路》。（圖／新北市民政局提供，下同）

民政局長柯慶忠表示，新北市為全臺人口之冠，臨山靠海的自然優勢以及交通便利易達性，吸引各族群遷入，交呈出文化融合及宗教多樣之特性。新北除長期推動宗教優質化，結合各宗教團體融合在地風情，傳承百年經典宗教慶典，並冀透過影集為傳統宗教活動注入年輕新氣象，讓更多人認識新北豐厚精深的信仰文化。

柯慶忠說，為展現新北市宮廟建築、歷史、人文與沿線自然景觀，影集將搭配時令節慶，主題式串聯起新北市宗教行旅的3路2線，共拍攝5集《眾神‧引路人》迷你劇，透過外國主角心中對於創業、愛情、求子、親情、青春的不同渴望，型塑富貴發達路、情字這條路、增產報國路、微笑山線及青春山海線這3路2線各自的特色。

▲新北眾神引路人迷你影集 民政局迎春首推《富貴發達路》。（圖／新北市民政局提供）

▲眾神引路人《富貴發達路》劇照南山福德宮。

首支影片應景推出《富貴發達路》，故事以香港移民離鄉背井在台創業，為期創業順利，與友人相約參拜。影片從板橋府中雙城為起點，沿途至板橋慈惠宮、板橋接雲寺及南山福德宮，一步步了解台灣參拜的習俗、廟宇的典故與人情溫暖，領悟到和好友一起創業，互相幫忙扶持，就是最大的財富。

其中，南山福德宮主祀福德正神，位於南勢角山上，視野開闊，是觀賞夜景的好去處，同時也是北台灣求財最旺的土地公廟，寺廟24小時全日開放，吸引許多人來求開運錢母。南山福德宮附近並設有步道，民眾參拜之餘也可以登山踏青，再到南勢角捷運站周邊吃美食，相當適合安排一日遊行程。

▲新北眾神引路人迷你影集 民政局迎春首推《富貴發達路》。（圖／新北市民政局提供）

▲眾神引路人《富貴發達路》劇照板橋接雲寺。

《眾神‧引路人》迷你影集第一集《富貴發達路》已於民政局官方Youtube上線，後續將再推出4支影片，於情人節推出《情字這條路》、註生娘娘誕辰時推出《增產報國路》，以及春季時推出微笑山線及青春山海線，讓更多人認識新北市豐厚的宗教信仰文化，也希望民眾跟著影片走訪特色宮廟，同時感受新北市便捷的交通網絡、得天獨厚的自然環境以及多元的風土人文。

●《眾神護新北》-《富貴發達路》預告版：https://youtu.be/PC9KEl5zxso
●《眾神護新北》-《富貴發達路》完整版：https://youtu.be/9trTyvQI_Rw

▲新北眾神引路人迷你影集 民政局迎春首推《富貴發達路》。（圖／新北市民政局提供）

▲眾神引路人《富貴發達路》劇照府中商圈。

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