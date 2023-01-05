新北春聯超強諧音「兔吉利來」！正反念都可…免費春聯這裡拿

▲兔吉利來可以選擇自己喜歡的順序來念，吉利來兔、利來兔吉、來兔吉利等。（圖／市府提供）

記者戴上容／新北報導

2023年兔年到來，新北市長侯友宜今(5)日親自發布新出爐的「兔吉利來」春聯，期許兔年疫情趨緩、城市恢復祥和的景象，同時期許百業興旺、財運亨通，也祝福大家兔年一整年順利豐收、安居樂業。自元月5日起，週一至週五上班時間在市府1樓西側服務台開放民眾索取春聯，此外，新北市29個區公所也歡迎民眾就近前往索取。

侯友宜說，「兔吉利來」春聯是一款創意的國臺語雙語春聯，國語的兔吉利來，期許兔年是個吉祥好年，大吉大利、福運旺來。而臺語諧音就是「兔(鏟)錢進來」，祝福大家兔年財運亨通、錢兔似錦。最特別的是，兔吉利來還是自由式春聯，吉利來兔、利來兔吉、來兔吉利，可以選擇自己喜歡的順序來念，不同順序念法都有不同含意。

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「兔吉利來」春聯是由新北青年書法家王意淳與設計師王景民合作創作，首見兄妹檔聯手打造賀歲春聯。書法的「兔」字，筆畫上融入水墨寫意的粗細線條，呈現兔耳與兔尾巴的意象，讓設計與書法做出協調的搭配與呼應。兔字最後一筆展現兔子向前跳躍的瞬間，除了增添動感，更象徵兔躍新程，帶著朝氣與活力邁入2023年。

此外，兔年福袋也同時亮相，福袋外袋有著2023錢幣與金兔，兔子的耳朵就像手開心比YA！兔兔好的臺語諧音「嘟嘟好(恰恰好)」期許兔年每件事都恰到好處。內卡正面有貼著十元硬幣的兔子，象徵「錢兔兔(鏟)錢」，祝福市民兔年都能財運亨通、錢兔似錦。背面有著新年快樂的可愛兔子跟象徵好彩頭的滿滿金蘿蔔，祝福大家兔年順利豐收，好運滿滿。

另外，市府大樓大廳將佈置拍照景點，以喜慶兼顧循環再利用的設計理念，讓傳統也可以永續。兔星人搭乘紅彩頭飛船來到，象徵好兆頭到新北，民眾可進到紅蘿蔔駕駛艙內，觀看拜年影片，還設置了兔星人閃爍燈箱。大廳佈置是由新北臺藝大的團隊規劃，從設計開始就融入SDGs概念，讓歡慶傳統年節也可以很永續，1月9日至2月5日，歡迎民眾前來拍照、打卡、過新春。