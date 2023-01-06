兔吉利來好運到！新北宮廟迎春祈福　8萬份發財金大方送

▲中和南山福德宮。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／新北報導

春節是一年之中全家人團聚的好時光，尤其大年初一到廟宇上香祈福討吉利，是許多民眾開春固定行程，祈求新的一年順遂平安。今年春節年假多達10天，新北各大宮廟也安排了許多迎春接福活動，包括除夕撞鐘、上頭香、民藝大街、開運紅包贈送、元宵節猜燈謎等，中和南山福德宮特別發放高達8萬份發財金、頂泰山巖發放限量美金財神金，揮別疫情三年來的跌宕起伏，兔吉利來好運到。

民政局長柯慶忠表示，農曆新春期間到廟宇上香祈福，祈求新的一年事事順利，是台灣傳統的民間習俗，不僅同沾吉祥更能迎接財神進門，為新的一年運勢加持。民政局特別彙整轄內宮廟春節活動、發財金、平安福發放資訊，歡迎民眾安排走春祈福之旅。

其中，法鼓山於除夕撞鐘108響為世界祈福，初一至初五並安排多項精彩活動，包括供燈祈福、鈔經御首、手作攤位、遊戲闖關區及劇團表演等，邀請民眾走春。板橋慈惠宮也從初一至初五舉辦「民藝大街嘉年華」，有最受歡迎的「躦轎腳送發財金」活動，也有歌仔戲、美食攤位、青春街舞及魔術秀等熱鬧表演，並將送出洗衣機、冰箱、電視、摩托車等摸彩大獎。

淡水緣道觀音廟的「淡水‧千手千眼觀世音菩薩」聖像是金氏世界紀錄認證「最大鋼製雕塑」，過年期間舉辦「秘境藝術展」，民眾可一享宗教遇上科技、 AR/VR虛實混合的沉浸體驗，並有「千牽手市集」及求平安福等活動，讓民眾「禮大佛‧賞藝術‧飲Joy·送NFT」，多重新年願望一次滿足。

另外，金山財神廟獨創的「財神銀行」服務，信眾可擲筊向財神借開運錢，每一聖筊可借100元，最多可借300元，做為開運母錢。板橋江子翠潮和宮、三重先嗇宮、樹林濟安宮、石碇五路財神廟等廟宇都將發放發財金或開運紅包，中和南山福德宮特別發放高達8萬份發財金、頂泰山巖發放限量美金財神金，祝福民眾財氣滿滿。

風景區周邊的宮廟也是走春好去處，平溪成安宮位於十分老街又鄰近十分寮瀑布，元宵節當天舉辦祈福放天燈活動；淡水老街上的福佑宮過年發送招財金、兔年紀念幣，元宵節前發送燈籠，民眾拜廟、逛老街還可同沾吉祥。鄰近碧潭風景區的新店太平宮，大年初一起提供1000斤甜湯圓，讓民眾新的一年圓圓滿滿，參拜結束可順路欣賞河岸景色、走和美山步道踏青。

還有許多廟宇在新春期間也備有素麵、油飯、湯圓、發糕等迎賓點心，讓信眾吃平安，包括板橋埤墘福德宮、三重昭安宮、中和圓通禪寺、八里紫皇天乙真慶宮、石門金剛宮、五股賀聖宮等多家宮廟皆有提供，瑞芳福山宮更準備了當地知名業者九份阿柑姨的芋圓500斤煮成甜湯，讓信眾參拜祈福同時也吃到在地美味。

民間習俗元宵節是春節的最後一天，當日除了野柳神明淨港活動，新北燈會近年來也受到各界矚目，每年都吸引超過百萬名民眾前往賞燈， 2023新北燈會將於1月26日初五在三重熊猴森樂園熱鬧開幕，展期共18天，詳情請關注「新北市政府民政局」官網及「新北民政保平安」臉書消息，也歡迎民眾屆時前往賞燈，與家人朋友歡慶元宵佳節。