▲2022新北市圖年度閱讀統計出爐，長篇奇幻小說《修練》居冠。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館2022年圖書館統計資料出爐，年度10大熱門預約書中，現代青少年文學中，長篇奇幻小說《修練》，共被預約2770次，是熱門預約書排行榜的TOP1；暢銷書《被討厭的勇氣》與《情緒勒索》則分居2、3名；另外，日本人氣推理作家東野圭吾的3本作品《解憂雜貨店》、《戀愛纜車》與《雪煙追逐》均登上榜單。

新北市立圖書館表示，回顧去年，全市借閱書籍冊數超過1400萬冊，約可環繞新北市24圈。疫情邁入第三年，在百大熱門預約排行榜中，心理勵志與商業理財類的書籍，仍是閱讀大勢，許多人藉由閱讀尋求「紙上心理諮商」，從書中找到安放自己內心的平靜角落，因此療癒人心的心理勵志書籍，成為現代人的心靈特效藥。

新北市立圖書館說，文學小說類一樣稱霸排行榜，其中以奇幻、推理主題最夯，例如，去年熱門預約書排行榜冠軍的《修練》，便是一本由國人自創，結合東方古典神話的奇幻小說，不僅贏得青少年最多青睞，大人也同樣喜歡，堪稱老少咸宜。

新北市立圖書館王錦華館長指出，根據去年新北市圖書館使用統計資料顯示，全市共有104處服務據點，館藏冊數約806萬冊，平均每位市民擁書量達2.11冊圖書，去年總借閱冊數1444餘萬冊（件），借閱人數411餘萬人次。