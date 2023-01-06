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高虹安看完「林智堅4點聲明」一臉問號：他好像覺得自己是局外人

▲新竹棒球場。（圖／新竹市政府提供）

▲「新竹棒球場爭議」林智堅提出4聲明，高虹安看完問號「他好像把自己當成局外人」。（圖／新竹市政府提供）

記者趙蔡州／綜合報導

斥資12億改建的新竹棒球場遭連日追殺，被指未盡監督責任的新竹前市長林智堅6日在臉書提出4點聲明，點名現任新竹市長高虹安不要用球場議題「轉移個人涉貪爭議」。對此，高虹安6日表示，她讀完林智堅4點聲明後，覺得非常奇妙，林智堅好像把自己當成局外人，似乎忘記問題是誰製造出來的。

針對新竹棒球場爭議，新竹前市長林智堅6日提出4點聲明，包含「呼籲檢調儘速啟動調查，如有任何貪贓枉法，毋枉毋縱」、「高虹安身為市長，必須解決問題」、「回歸契約精神向廠商要求改善」以及「呼籲高市長誠實面對她個人涉貪的司法案件，勿把新竹棒球場變成轉移焦點的政治工具」。

▲▼新竹棒球場缺失林智堅提4聲明 高虹安回「4句話」打臉。（圖／翻攝自臉書）

▲針對新竹棒球場爭議，林智堅6日在臉書提出4點聲明。（圖／翻攝自臉書）

對此，高虹安6日晚間出席「2023新竹過好年活動開幕儀式」後接受媒體訪問，被問到林智堅在臉書發文，點名她既然已經是市長，就應該解決問題。她直言，看了林智堅4點聲明後「覺得很奇妙」，林智堅好像把自己當成局外人，大家當然都希望解決問題，「但他（林智堅）應該不會忘記，問題是誰製造出來的」。

高虹安表示，她如今身為新竹市市長，一定會一肩扛起球場的改善工作，勇敢面對未來可能的訴訟與求償風險，她也希望製造問題的人，不要只是單純監督別人解決問題那麼簡單，而在新竹市棒球場在重建、改善過程中，如果真的有違法事實，也希望林智堅必須要勇敢面對。

高虹安也說，市府團隊目前正在緊鑼密鼓盤點缺失，包含5日提出的152項缺失都正在跟廠商一一確認，其中發現最大問題的是廠商交付的土壤級配，明顯違反合約計畫書所載明的土壤級配成分，也高度懷疑可能有營建廢棄物違法傾倒的狀況，市府發言人6日上午已代表市府赴檢調提交相關證據，未來球場的改善、與廠商之間的合約及後續求償問題等，會努力盤點後一一向市民報告。

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