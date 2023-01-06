林智堅回應新竹棒球場爭議！他幫「翻譯」：修一修就好在那叫什麼

記者閔文昱／綜合報導

新竹棒球場爭議不斷，遭指未盡監督之責的前新竹市長林智堅6日也在臉書發文，提出4點說明，並回應高虹安「誠實面對個人涉貪的司法案件，勿把新竹棒球場變成轉移焦點的政治工具」。對此，媒體人朱凱翔經營的粉絲專頁「不演了新聞台」分析，林智堅的4點說明另有含意，並幫他「翻譯」了真實心聲。

針對林智堅第一點聲明，「呼籲檢調儘速啟動調查，如有任何貪贓枉法，毋枉毋縱，若無，應儘速還給市府同仁清白。」朱凱翔認為，林智堅的意思是「有事請找市府同仁，我是市長。」

▲針對新竹棒球場爭議，前新竹市長林智堅在臉書發文。（圖／記者屠惠剛攝）

林智堅第二點聲明為，「高虹安獲得市民支持，既擔任市長，就必須「解決問題」，應清楚向球迷和市民朋友允諾棒球場何時重啟，讓球賽回到新竹市立棒球場，才能回應市民期待」；第三點「如果高市府在尚未驗收前發現有任何工程瑕疵，應該要回到契約精神、內容，向施工廠商要求並盡速改善，才是負責任的表現。」

朱凱翔直言，這兩點白話翻譯就是「趕快修一修就好，在那叫什麼？」而最後林智堅呼籲高虹安，「誠實面對個人涉貪的司法案件，勿把新竹棒球場變成轉移焦點的政治工具。」他狠酸，這句話的背後就像是在警告，「不要忘了法院是民進黨開的。」

貼文一出，隨即吸引不少政治人物現身留言，國民黨青年團就表示，「超過一百分」；民眾黨發言人楊寶楨也留言「神翻譯，給你一百分」；國民黨台中市議員張彥彤則說「滿分一百分」。