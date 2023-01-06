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鄉民指「新竹棒球場是弊案」　林智群舉4例開嗆：PTT根本廢物集中地

▲新竹棒球場。（圖／新竹市政府提供）

▲鄉民指新竹棒球場是弊案，林智群舉4例酸「PTT根本就是廢物集中地」。（圖／新竹市政府提供）

記者趙蔡州／綜合報導

新竹市長高虹安5日揭露新竹棒球場152項缺失，包含在淺層土壤挖出20公分廢棄磚頭、電線等，並於6日將相關證物移交新竹地檢署調查。對此，律師林智群表示，批踢踢一堆鄉民認為，球場沒驗收就使用是弊案，讓他忍不住舉出4個例子，要網友「不懂法律就安靜一點」，甚至開嗆「PTT根本就是廢物集中地」。

律師林智群6日在臉書粉絲團表示，「批踢踢一堆人說，棒球場沒有驗收就可以使用，不是弊案是什麼，我說你不懂法律就安靜一點」。他解釋，大型公共工程先啟用再驗收的情況，以往不是沒有，政府採購法也在一定限制下同意這種作法，接著舉出4個例子。

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林智群指出，「1.台北表演藝術中心，也是沒驗收完畢，就試營運唉，手扶梯突然下墜2層樓，這個也是弊案喔」、「2.台中歌劇院，也是沒驗收完畢，就先啟用，弄到表演團體自己要帶燈光設備、男女必須共用化妝間，這個也是弊案喔？」

他還提到，馬路封路維修，一般都是修完立刻開放使用，驗收後面再用書面完成，否則等驗收完成再啟用，不被罵死才怪，「一堆人沒知識還亂嘴，笑死」。他接著舉出，台北流行音樂中心也是沒驗收就先試營運，舉辦「北流來襲」功能測試音樂會，開放1400個民眾進場，從動線、晃動程度及噪音測量全部驗一次。

▲▼鄉民稱「新竹棒球場是弊案」　林智群律師狠嗆：PTT根本就是廢物集中地。（圖／翻攝自臉書）

▲▼鄉民稱「新竹棒球場是弊案」　林智群律師狠嗆：PTT根本就是廢物集中地。（圖／翻攝自臉書）

▲林智群臉書全文。（圖／翻攝自臉書／林智群律師臉書）

他最後說，新竹棒球場去年7月舉辦比賽，也是寫「壓力測試賽」，就是讓球員打球，找出哪裡有需要改善的地方，「球員要用的場地，不讓球員使用看看行不行，難道找你們這些廢物嗎」、「球員受傷，當然大家都不樂見，但說是弊案，你還是去旁邊玩沙啦，PTT那些人自己沒知識，還怕大家不知道，可憐哪！」文末更直接Hashtag「PTT根本就是廢物集中地」。

其他網友看了文章後表示，「一群法盲仔這麼關心新竹球場，也真的很想把桃園球場的慘況分享出來」、「笑死，舉辦大型棒球賽叫做試營運，總統都來剪綵叫做試營運」、「其實現在說什麼都沒用啦，交給檢調判定」、「我也不懂，沒有壓力測試要怎麼驗收」。

▼網友回應。（圖／翻攝自臉書）

▲▼鄉民稱「新竹棒球場是弊案」　林智群律師狠嗆：PTT根本就是廢物集中地。（圖／翻攝自臉書）

▲▼鄉民稱「新竹棒球場是弊案」　林智群律師狠嗆：PTT根本就是廢物集中地。（圖／翻攝自臉書）

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