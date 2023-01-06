挖出新竹棒球場大秘寶「嚇昏民進黨」！邱毅讚高虹安：超越韓國瑜

▲高虹安5日開記者會，表示竹市棒球場問題多，將不再爭取舉辦經典賽熱身賽。（圖／翻攝高虹安臉書粉專，下同）

記者閔文昱／綜合報導

新竹市長高虹安5日揭露新竹棒球場152項缺失，包含在淺層土壤挖出20公分廢棄磚頭、電線等，並於6日將相關證物移交新竹地檢署調查。對此，前立委邱毅認為，高虹安一上任就兌現承諾，積極調查民進黨執政8年的相關弊案，這一雷霆手段把民進黨給嚇昏了，若當年韓國瑜也能像高虹安這般，「怎麼會被市民罷免？」

邱毅6日晚間在臉書發文指出，新竹棒球場耗資12億台幣，卻被查出有152項工程缺失，迄今為止無法啓用，也錯失參與世界經典大賽的機會，不過高虹安今天把查弊結果移交檢調和監察院，證明新市府只要肯真調查舊市府，一定會有所斬獲，使貪官奸商惡吏現形。

邱毅表示，新竹棒球場的弊案涉及官商勾結、包商偷工減料等缺失，是標準的豆腐渣工程，在台灣此類工程弊案比比皆是，但在官官相護，貪污藍綠傳承下，對貪官污吏奸商形成保護傘，以致使貪腐成為不分藍綠的常態。

「而民進黨批評高虹安調查工程弊案，是為轉移其詐領助理費的司法焦點，是標標準準的政治動作。邱毅認為，即使如此也是好事，由新朝徹底調查前朝，恰是摘奸發伏的良方，「若民進黨不貪污不賣官不腐敗，有什麼好害怕好擔心的。」

邱毅說，當年韓國瑜上位高雄市長時，自己原本也對他抱持很高期待，若韓國瑜能像高虹安這般，徹底清查陳菊主政12年的各項弊案，「怎麼會被市民罷免，斷送掉自己的政治生命？」