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「新竹棒球場絕對是弊案」　黃揚明加碼爆：前評委轉任中央高官

▲新竹棒球場。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹棒球場。（圖／新竹市政府提供）

記者詹宜庭／台北報導

針對新竹棒球場外野草皮挖出廢棄物，新竹市長高虹安5日召開記者會質疑前市府未善盡監督責任，廠商偷工減料罪嫌重大。媒體人黃揚明昨日更爆料，先前審查新竹棒球場的評選委員，其中一名是時任的新竹市地政處處長，如今升官成為內政部常務次長。他斷言，「新竹這個案子絕對是弊案，若前新竹市長林智堅與之有關，很有可能變成五星市長崩壞的第一步棋。」

黃揚明5日在節目《盧秀芳辣晚報》中透露，根據高虹安找到的證據，唯一合理的懷疑就是廢土掩埋，而且不是只有廠商有責任，當時工務處相關的監工市府官員都有責任。此外，他還去查了審查新竹棒球場的評選委員，發現裡面有一個評選委員是當時的新竹市地政處處長，如今卻升官為內政部常務次長。

黃揚明質疑，「該名官員出席評審會議、選出廠商，難道都沒有責任嗎？一環扣一環，新竹市這個絕對是弊案，我在這邊直接講，絕對是弊案。」至於評選時是否有會議紀錄，黃揚明認為，應該有，但林智堅時代的新竹市政府最過分的，就是將資料全部列為機密、不公開，不提供也不給人監督。

黃揚明強調，高虹安上任後除了發現土地問題外，也發現棒球場的監造跟設計是同一群人，「監工跟施工的過程都是同一組人在做當然會出事。」另外，黃揚明也質疑，當初土壤在施工時是否有人在旁邊監督？又是從哪裡運來？運什麼樣的土進去施工？如果都沒有人監督，難怪會變現在這樣。

黃揚明開嗆，或許他們以為磚頭、石頭與廢棄電線等廢棄物埋在地底下看不到，沒想到竟然是用挖的挖出來了，「若這件事最後查下去真的跟林智堅有關，很有可能會變成他五星市長崩壞的第一步棋。」

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