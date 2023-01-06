竹市府發言人施淑婷按鈴申告　送交棒球場事證

▲新竹市政府發言人施淑婷今（6）日新竹地方檢察署按鈴申告。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

針對新竹市棒球場廢棄物議題，新竹市政府發言人施淑婷今（6）日一早至台灣新竹地方檢察署按鈴申告，並送交棒球場案的相關物證予以檢方調查。施淑婷強調，今日主要是將先前蒐集到有關棒球場的相關實體物證，包含當時去棒球場所拍攝的影片來送交地檢署，盼檢方能儘速調查。

施淑婷表示，昨日上午11點市長高虹安與媒體、警方一同至棒球場現勘，當時已知電線被拔走，且目前棒球場外人無法隨意進出，因此必須查清證物為何消失，否則除棒球場本身有維安疑慮外，另也牽涉到滅證之行為。

她說，昨日棒球場現勘時，巨佳工地主任也在現場，他在第一時間並沒有主動將電線歸還，而是聽到市政府說出有滅證之行為後才把電線拿出，而當下市府團隊對當時開挖電線和其出示電線長度有所出入提出疑慮，並且也詢問是如何取出電線，是否使用工具，巨佳工地主任聲稱只有這一段，並且是徒手拔除，並無使用任何工具。

施淑婷指出，昨日下午警方調閱監視器後發現，該巨佳工地主任十天內巡視球場只來了2次，就在昨天剛好來到棒球場巡視，並且一進入球場後，就往電線的方向走去，第一次進出手上並無任何物品，第二次從球場出來時手中握有鉗子及2段電線，明顯不符當時狀況，當時在現場說明只有1段電線，為何監視器畫面出來後是2段，是否關鍵部分被剪掉了，或是有其他動機，都有待釐清。

施淑婷說明，市府已經請警方協助調閱現場監視器，查看棒球場是否還存有他人滅證嫌疑，而今日主要代表市府送交相關事證，後續將交由檢方處理，盼讓市民盡快了解棒球場狀況，給市民朋友一個交代。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導