妹妹懷孕變植物人「慘被夫拋棄」　她獨自照顧3年出現奇蹟

▲曾經是植物人的吳妹，已經能自行站立和提水罐。（圖／翻攝自微博，下同）



圖文／CTWANT

親情創造出生命的奇蹟。中國大陸吉林省1名女子在2019年生產後不久，因腦膜炎惡化被判定為植物人，未料丈夫竟對她棄之不顧，幸好女子的姊姊不離不棄，白天照顧妹妹，晚上到美容店工作，讓妹妹不只成功甦醒，還能靠自己的力量站立。

據《澎拜新聞》報導，吳姓女子3年前到醫院陪妹妹生產時，以為一家人的生活會隨著新生命到來而更加光明，卻接連遭受妹妹因腦膜炎被診斷為植物人、妹夫拋棄妹妹的雙重打擊，只能一肩扛起照顧妹妹的重擔。

由於經濟狀況不允許妹妹在醫院接受長期治療和復健，吳女只好把對方接回家照護，開始了上半天在家裡照顧妹妹、下半天到美容院工作的生活，休假時不是照顧無法自理的妹妹，就是到醫院學習照顧和復健技巧。好在，這看似漫無止境的日子，在新年到來後不久迎來真正的轉機。

從植物人狀態甦醒的吳妹，儘管還無法自理生活，但已經復健到能靠自己的力量站起來，甚至能雙手各提公升級的瓶裝水，令吳女看了非常感動，也讓她這3來的辛苦有了回報。不過，吳女也坦承，現在一家最大的阻礙不是人，而是沉重的經濟壓力。

消息曝光後，網友們大讚吳女的不離不棄和姊妹情深，也有許多人痛罵吳妹丈夫，「都說一日夫妻百日恩，一走了之做的真絕情」、「什麼人啊這是」、「想起了夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛這句話」。

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