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大陸 大陸焦點 特派現場

老婦「不會寫字」領不出養老金　行員「嗆1句」網炸鍋

圖文／CTWANT

大陸湖南一名奶奶去銀行櫃檯取養老金，但因為她不會寫字，不會簽名，被銀行櫃員告知不能取錢，甚至還強調不會寫字不要排隊，最後養老金在ATM取出，不過銀行櫃員的態度讓不少網友相當不滿，引起熱議，該銀行工作人員也做出回應了。

綜合陸媒報導，近日陸網流傳一段影片，湖南湘潭一名奶奶去銀行櫃檯領取養老金，被銀行櫃員告知不會簽字取不了錢，由於家人不能代簽，且也不讓奶奶用描寫的方式簽字，該工作人員還強調「不會寫字不要排隊」，最後養老金則是在ATM取出。

老婦「不會寫字」領不出養老金　銀行員竟「嗆1句」網炸鍋…公司回應了

▲一名奶奶去銀行櫃檯取養老金，但因為她不會寫字，不會簽名，被銀行櫃員告知不能取錢，甚至還強調不會寫字不要排隊。（圖／翻攝九派新聞）

影片曝光後引起熱議，不少人對於銀行櫃員的態度相當不滿，紛紛留言「按理說應該可以按手印」、「哪裡有這種規矩，我家老人取錢簽字都是家人代簽的啊」、「這工作人員什麼態度！欠她十萬九千七啊」、「為什麼要說“不會寫字不要排隊”這樣的話？態度本身就有問題」、「欺負老年人，確實應該管一管了，否則後續很麻煩」。

對此，該銀行工作人員也做出回應，表示對於該事件已加急處理，正在調查中，後續會出通報，也會對櫃員進行相應的處罰。

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