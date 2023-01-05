小寒來了！命理師曝「4禁忌」千萬別做　誤觸恐衰運纏身

▲專家提醒，小寒節氣有禁忌千萬要注意。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

今（5）日23點05分將進入24節氣中的第23個節氣「小寒」，象徵季冬時節的正式開始，古人把這時候太陽運行到黃經二百八十五度來稱謂小寒，這時天氣開始轉寒，但是氣溫尚未變成非常寒冷，所以稱作小寒天。命理專家小孟老師就在臉書粉專提醒，「小寒」當天有4大禁忌，且有心血管疾病的民眾，也要多加注意。

小寒4大禁忌：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.不宜過度運動：小寒過度運動會容易因為天氣冷熱變化導致氣管收縮，有氣喘的人要隔外當心。

2.不宜去高山：小寒天雖然不比大寒天，部份高山天氣仍然濕冷，到山上容易受冷氣團影響筋骨受寒容易感冒生病。

3.小寒喝過熱湯，不宜外出：小寒喝過熱的湯之後不宜再外出，若再外出容易忽冷忽熱，導致身體不適，有高血壓的朋友更加要注意引發中風危機。

4.小寒天不要掃落葉：小寒天的落葉簡稱寒葉，寒葉有敗葉的意思，因此不宜打掃，有做事失敗的意涵。

小寒傳統習俗：

探梅：這個時候臘梅已經盛開，紅梅綻放，可以挑選有梅花的賞花風景地，靜靜觀賞，不僅心情舒爽更有種煥然一新的感覺，讓人在冷冷冬天裡，心情愉悅。

吃臘八粥：臘八粥是用白米、栗子、江米、黃米、小米、紅豆、菱角米、去皮棗泥等，加水熬煮，屬於溫補的食材，可以驅除身體寒氣，還具有養血養氣的功效。

延伸閱讀

▸ 102歲奶奶臨終前真心話：最後悔結婚 要兒孫「多愛自己一點」

▸ 台商春節返台潮將來臨 專家：陽性機率高家人要保護自己

▸ 宋逸民夫妻記者會後被酸「甩鍋給神」 前教友王瑞玲怒嗆：不要演戲要真相