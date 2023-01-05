結婚12年「老公從不洗碗」！人妻下班見「堆滿碗盤」暴怒：豬隊友

▲原PO表示，老公都不洗碗，只會在假日掃地拖地。（圖／翻攝毒菇九賤婆媳討論區）

圖文／CTWANT

家事由全家人一同分攤應該會比較好。近日一位人妻表示，她現在跟老公結婚將滿12年，而老公只會在假日掃地、拖地，其他的他都不碰，導致她每天下班看到廚房堆滿碗盤，就覺得心很累。

原PO近日在臉書社團《毒菇九賤婆媳討論區》提到，她沒有嫁入豪門但也不是好門，剛結婚時住在婆家，體驗了傳統生活，而因為當時還年經跟家裡也有衝突，罹患憂鬱症跟躁鬱症，「於是就跟先生搬出來住，目前已經7年多在外租房，或許是一開始沒把家裡的家務調配好，豬隊友就只在假日時會掃地拖地，其餘的家務事一概能不碰就不動手！」

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原PO跟老公都有上班也有一起分擔家裡開銷，原PO說，她每天下班回家看到廚房的碗盤就一把火，「為這件事不知吵過多少回冷戰幾回，因為他在原生家庭就是如此，所以搬出來換湯不換藥，我一直在想還有辦法繼續這樣的日子嗎？已經結婚即將滿12年，往後還是這樣的日子嗎？接下來還有其他的故事待續。」

貼文一出，網友紛紛留言「有考慮買洗碗機嗎？」、「可以買桌上型的自動洗碗機，不大台」、「洗碗機買下去就不用吵架了」、「一台洗碗機會解救你的世界」、「讓他出錢買洗碗機」，也有網友持不同看法「那就買紙碗和免洗筷」、「我看了也會頭疼，各人吃了就順手洗起來吧。」、「一人發一副碗筷吃飯用自己的，不洗就下一餐繼續使用啊」、「看不慣就自己動手洗吧！不然請個幫傭做吧」。

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