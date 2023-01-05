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XBB.1.5是傳播力最強毒株！病例1周狂翻1倍　WHO：疫情以來首見

▲▼新冠。（圖／路透）

▲WHO證實，XBB.1.5是迄今最具傳染力的變種病毒。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

號稱擁有「史上最強免疫力脫逃能力」的Omicron亞變種XBB.1.5，如今已迅速成為美國的主流病毒株，甚至在12月17日當周占新增確診數的40%以上，比前一周多出一倍之多，顯示這支被媒體譽為「新一代魔王」的病毒株，可能是疫情爆發以來傳染力最強的一個，不過目前沒有證據顯示，它會加重患者的病情。

據CNBC報導，世界衛生組織（WHO）新冠應對技術負責人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，美國XBB.1.5病例在短短一周就從20%升至40%的現象值得注意，因為它反映了XBB.1.5是迄今發現最具傳染力的亞變種病毒，「這是因為Omicron在突變後，讓XBB.1.5變得更容易沾附於人體細胞，並進行複製」。

▲▼范科霍芙（Maria Van Kerkhove）。（圖／路透）

▲范科霍芙（Maria Van Kerkhove）。（圖／路透）

她補充，截至目前為止，全球已有至少29個國家發現了XBB.1.5的蹤影，不過它的傳播範圍可能更廣，因為現在各國減少了基因組測序的工作，導致追蹤新冠變種病毒變得越來越困難，不過好消息是，目前沒有證據顯示，XBB.1.5所引發的症狀比之前的Omicron亞變異株更強。

范科霍芙表示，「病毒傳播得越多，它就越有可能產生變異」，而WHO的新冠變種追蹤小組現正對XBB.1.5進行風險評估，並將在未來數日公佈結果。她預計世界各地會出現更多感染浪潮，但這不一定會轉化為更多死亡案件，「因為我們的應對措施將持續發揮作用」。

科學家解釋，XBB.1.5的免疫脫逃能力和感染力與其近親XBB以及XBB.1一樣強，不過由於XBB.1.5的突變讓它得以和細胞更緊密結合，因此它更具有「生長優勢」。

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