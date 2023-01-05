力拚台灣傳統豬瘟拔針　屏東縣府籲：切勿囤積疫苗

▲台灣黑豬 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



中央推動「豬瘟清除計畫」，預計1月起全國所有肉豬及初生仔豬停止施打豬瘟疫苗，7月起將全面拔針，若於停打疫苗一年內無疫情發生，即113年7月可向世界動物衛生組織申請為非疫區，屆時台灣將成為亞洲唯一無豬瘟國家，有效提升我國養豬產業競爭力。



傳統豬瘟又稱作豬瘟、經典豬瘟或古典豬瘟，是高度傳染性疾病。雖然臺灣是豬瘟疫區，自2006年迄今，已無發現豬瘟確診案例，為進一步提升臺灣養豬產業競爭力，

農員會動植物防疫檢疫局自前2021年執行畜牧場哨兵豬計畫，監測養豬場環境是否有病毒存在，以逐步穩健停打疫苗方式清除豬瘟。

屏東縣動物防疫所配合中央推動計畫，執行2年畜牧場哨兵豬試驗(牛2021年58場，共計2179頭、2022年59場，共計2193頭)、試辦2場全場停止豬瘟疫苗施打場及化製場斃死豬採樣監控(2021年193頭、111年193頭)，目前採樣檢體經送驗結果均為豬瘟病毒核酸陰性，成果顯示環境中並無病毒存在。



為逐步執行停打豬瘟疫苗計畫，今年1月1日全國養豬場分二階段停止施打豬瘟疫苗，為防止停打豬瘟疫苗前養豬業者預防性心態囤積疫苗，並兼顧種豬免疫注射防疫必要性，規劃即日起至6月30日止辦理種豬(種女豬、種母豬及種公豬)公費豬瘟疫苗申請，只提供種豬施打1劑為限，有需求之養豬戶請至轄區公所申請。