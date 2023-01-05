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美眾院議長選舉難產！　3大影響一次看：美國政事陷入「停擺」

▲▼美國眾院議長選舉難產。（圖／達志影像／美聯社）

▲共和黨眾院領袖麥卡錫角逐議長一職，不料卻因20位共和黨議員跑票，導致他無法達到當選門檻的218票。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國眾議院在當地3日開議，不料選出眾院議長的首要任務就面臨卡關。擁有眾院多數席次的共和黨，截至4日仍無法選出接替民主黨裴洛西（Nancy Pelosi）的新議長，導致美國出現百年來首次無法在開議日選出議長的窘境，政事也陷入停擺。眾議院稍早決定，將休會至5日中午再進行新一輪投票。《ETtoday》綜合美媒資訊，整理出了共和黨眾院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）持續無法達到當選門檻218票的3大後果。

▲▼美國眾院議長選舉難產。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥卡錫在連續2日、共6輪的投票中都無法獲得足夠票數，讓他憂心忡忡。（圖／達志影像／美聯社）

▌新議員無法宣誓就職

據CNN報導，眾院435位當選議員原本應於議會開議第一天宣布就職，無奈由於眾院的鬥爭持續到了4日，新任命至今仍未完成。美國負責行政事務的委員會上周發布備忘錄，通知眾院若1月13日前仍未通過眾議院相關程序，那麼委員會將無法支付員工薪資，甚至無法償還工作人員的學生貸款，影響甚鉅。

CNN指出，根據眾院先例，當選議員的薪資週期通常是從1月3日開始算起，即使國會的第一次會議是在3日之後才舉行，只要議員的當選證書已送交書記官存檔，就會從這一天開始計算。不過CNN也強調，儘管圍繞下屆議長的鬥爭可能會讓眾院和共和黨多數派在前幾天無法有效運作，但受影響更多的卻是那些基層人員。

▲▼美國眾院議長選舉難產。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前任眾院議長是曾在去年8月訪台的裴洛西，眾院3日首次開議時她也在現場。（圖／達志影像／美聯社）

▌眾議院將陷入停擺

美國是奉行三權分立的國家，該國的國會擁有立法權力、行政決策權握在總統手中，而美國最高法院與國會隨時下令設立的次級法院則掌握了國家的司法權力。然而，隨著眾院議長人選遲遲未出，共和黨議員菲茨帕特里克（Brian Fitzpatrick）表示，「我們有三分之一的政府部門現在處於離線狀態。對我們國家來說，這是一件非常危險的事情，這種情況不能持續太久。」

報導稱，每屆議會都必須通過一套新的眾院規則，因此如果沒有議長來監督這些規則的話，那麼新規則將不復存在。此外，如果眾院一直無法成立立法委員會，那麼共和黨掌控的眾院將難以修改和批准法案，同時也將導致共和黨無法處理一些最緊迫的優先事項，包括對總統拜登的政府和家人進行調查。

▲▼美國眾院議長選舉難產。（圖／達志影像／美聯社）

▲民主黨參議員默里（左）當選總統第2順位繼承人。（圖／達志影像／美聯社）

▌總統第2順位繼承人懸空

眾議院議長除了在眾院擔任管理角色外，他們也是總統出意外時的臨時繼任人選之一，因此眾院議長如今面臨難產，同時也讓美國總統的第2順位繼承人懸空。為了應付緊急狀況，報導指出，來自華盛頓的民主黨參議員默里（Patty Murray）已在當地3日當選總統第2順位繼承人一職，而她也是美國史上首位擔任該職位的女性。

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