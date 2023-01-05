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纜車被樹推到！滑雪場員工慘被拋飛　重墜7m深谷「插入雪地」身亡

▲▼美國帕克城山度假村一名員工在乘坐登山吊椅纜車時，突然被拋出座位重摔落地，最後重傷不治。（圖／翻攝自Park City Mountain官網）

▲美國帕克城山度假村一名員工在乘坐登山吊椅纜車時，突然被拋出座位重摔落地，最後重傷不治。（圖／翻攝自Park City Mountain官網）

記者葉睿涵／綜合報導

美國帕克城山度假村（Park City Mountain Resort）1月2日發生了一起恐怖意外，一名滑雪場員工在乘坐登山吊椅纜車時，突然在行進過程中被拋出座位，從7.6公尺高的地方重摔落地，最後因重傷不治身亡。

綜合外媒報導，這起恐怖事件發生於1月2日上午11時25分。29歲的赫爾格（Christian Helger）乘坐在運行中的登山吊椅纜車時，纜車繩索突然被一棵搖擺的樹推了一下，導致這名男子從至少25英尺（約7.6公尺）高處摔了下來，並墜入深谷。

度假村接獲通報後，立刻派出帕克城滑雪巡邏隊尋找赫爾格的蹤影，不過由於他墜谷的地方地形崎嶇，救援人員難以進入，因此滑雪巡邏隊花了至少20分鐘才終於把人找到。報導稱，赫爾格被找到時，已經深深地「插入」雪中，並失去知覺。

救援隊將他從齊胸深的雪中挖出來後，立刻與地方警局聯絡，請求直升機協助將赫爾格吊起送醫，無奈赫爾格後來還是因為重傷不治身亡。報導稱，事發當時滑雪場還有10名遊客正在等待乘坐纜車，但為了讓救援行動順利進行，因此當局緊急疏散了所有人，並將滑雪場關閉。

度假村副總裁沃爾什（Deirdra Walsh）表示，「我們都對這起悲劇深感悲痛，並將在哀悼的同時，為我們的員工提供支持。」度假村並未曝光赫爾格的身份，但當地警長萊特（Andrew Wright）透露，受害者是一名滑雪巡邏隊隊員。

萊特解釋，猶他州最近創紀錄的降雪量、樹木的健康狀況，以及樹木與纜車的距離，都可能是造成這起意外的原因，而警方也已就此案展開調查。

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