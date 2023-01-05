　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

辣妹直播扣客下注逾800萬！賭客贏錢拿不到怒報警　10成員慘被逮

記者鄧木卿／台中報導

彰化市一間博弈集團從去年8月起，經營線上賭博網站「TU 娛樂城」，找來辣妹直播吸引賭客下注，4個月來已獲取800多萬元賭金，賭客們贏了錢卻要不回來憤而報警。刑事局偵六大隊第三隊獲報前往彰化透天厝攻堅，當場逮捕10名員工，10人坦承賭博犯行，檢方訊問後全請回，警方正追查幕後老闆。

▲▼刑事局偵六大隊第三隊破獲一處線上賭博網站，逮捕10名員工，下注賭金逾800萬。（圖／民眾提供，下同）

▲刑事局偵六大隊第三隊破獲一處線上賭博網站，逮捕10名員工，下注賭金逾800萬。（圖／民眾提供，下同）

▲▼刑事局偵六大隊第三隊破獲一處線上賭博網站，逮捕10名員工，下注賭金逾800萬。（圖／民眾提供，下同）

中打六隊三去年獲報，有個博奕集團經營線上賭博「TU 娛樂城」，該集團承租彰化市一處透天厝，外觀以廣告公司做為掩護，並設立電子密碼門鎖，防止外人進出，10名員工年齡都在20歲至25歲之間，吃住全在裡面，集中管理，該公司依試用期、合格員工及高階員工等3類，月薪從3萬1千至4萬3千不等，設有打卡機評核勤惰，並依扣客業績和數量分紅，全以企業化方式經營。

▲▼刑事局偵六大隊第三隊破獲一處線上賭博網站，逮捕10名員工，下注賭金逾800萬。（圖／民眾提供，下同）

10人當中有2名穿著清涼的辣妹擔任直播主，透過抖音及臉書，介紹今彩539、體育賽事、百家樂、彩票等多款賭博遊戲，招攬愛看辣妹的賭客以轉帳或購買點數方式進場對賭。

▲▼刑事局偵六大隊第三隊破獲一處線上賭博網站，逮捕10名員工，下注賭金逾800萬。（圖／民眾提供，下同）

警方表示，該線上賭博從去年8月至12月，累積收取800多萬元賭金，但賭客贏了錢卻被以機器故障、高額手續費等原因，遲遲拿不回來，憤而報警，報案人數10多人，但更多的人認為損失幾萬元，不願報警，自認倒楣。

▲▼刑事局偵六大隊第三隊破獲一處線上賭博網站，逮捕10名員工，下注賭金逾800萬。（圖／民眾提供，下同）

警方去年12月14日攻堅搜索，逮捕現場10名員工（8男2女），查扣電腦主機22台、螢幕54台、手機64支、平板2台、筆電3台、監視器主機1台、打卡鐘1台、列表機1台等，遺憾的是沒有搜到賭金，全案詢後依賭博、洗錢、詐欺等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，10人複訊後全請回。

ET快訊
小甜甜遭老公家暴　金剛怒開砲
小甜甜產後請尪倒水　他不爽：家要互相！小S臉僵掉
冷氣團抵台　最冷時間點出爐
再爆共諜案！　前立委、海軍少將艦長遭聲押
白家綺+陳維齡問「怎有人要告自己先生？」　律師怒反擊
快訊／27年「家樂福愛河店」爆年後熄燈！　業者回應了
快訊／「購物站天后」慘了！　遭12路搜索
小甜甜老公「IG自介」超諷刺！　貼文遭檢舉灌爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

狗兒狂吠！暗黑閣樓傳聲響...竟是通緝女躲裡面　屋主臉綠了

涉偷查上萬筆個資遭記過移送　警員反控督察「限制行動」結果曝

再爆共諜案！前立委、海軍少將艦長協助中共發展組織　2人遭聲押

違規撞死騎士...2千人群組抱怨「遇倒霉事」　Uber駕駛二審判更重

斗六路邊停車多輛遭砸窗　車主無奈PO網...警：積極緝兇

「購物站天后」遭12路搜索　結合炒手拉抬自家股價獲利2千萬

楊梅警農曆春節前大動員　5天內尋獲12名失蹤人口

政府「普發6千」淪詐團新梗？刑事局尚未接獲報案再提4點防詐

辣妹直播扣客下注逾800萬！賭客贏錢拿不到怒報警　10成員慘被逮

Uber司機拐落單少女山區性侵！她機警回「明天再見面」脫身

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

宋逸民「90度鞠躬」道歉　認今天是「結婚20周年日」陳維齡哭了

丟丟妹老公宣戰「還有更黑暗的事」　家中0地位..嗆丟爸：是你造成的

女洗車肉身插隊被拍比YA　後方駕駛怒罵：不要臉！

3歲妹熱情對Siri告白　催促問：我在等妳回應

狗兒狂吠！暗黑閣樓傳聲響...竟是通緝女躲裡面　屋主臉綠了

涉偷查上萬筆個資遭記過移送　警員反控督察「限制行動」結果曝

再爆共諜案！前立委、海軍少將艦長協助中共發展組織　2人遭聲押

違規撞死騎士...2千人群組抱怨「遇倒霉事」　Uber駕駛二審判更重

斗六路邊停車多輛遭砸窗　車主無奈PO網...警：積極緝兇

「購物站天后」遭12路搜索　結合炒手拉抬自家股價獲利2千萬

楊梅警農曆春節前大動員　5天內尋獲12名失蹤人口

政府「普發6千」淪詐團新梗？刑事局尚未接獲報案再提4點防詐

辣妹直播扣客下注逾800萬！賭客贏錢拿不到怒報警　10成員慘被逮

Uber司機拐落單少女山區性侵！她機警回「明天再見面」脫身

索尼CES公開無障礙控制器Project Leonardo　打造無礙遊戲體驗

3天就能改變體質　「斷糖飲食法」助減肥還能改善90%疾病

吳宗憲意外爆雷《大嘻哈》！　鹿希派認爸不看好：父子永遠的難題

驚傳「萊島鴨」現身台灣！竟是烏龍一場　民宿老闆：我家綠頭鴨啦

一戀愛就會變傻的三大星座！TOP 1有異性沒個性，戀人不在就像殭屍

郭雪芙大方認和王子關係「可以單獨吃飯」　談家暴：當然就是不行！

炸彈氣旋來襲！暴雨狂轟加州恐掀致命洪水　州長宣布進入緊急狀態

一輩子賺35K！「等繼承爸媽房產」丟臉嗎　全場驚見財力：躺平了

四大協進會提案改善學倫　教長：博碩士論文公開為原則、保密例外

ATT大直店回應廠商指控　業者：絕無不予處理，會協調溝通

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

板橋凌晨巨響！住戶聽「轟一聲」嚇壞

丟丟妹「超短裙+薄紗」現身打離婚官司

警追擄人開11槍案確定撕票　尋獲屍體

快訊／五股死亡車禍！爸騎車載女兒遭撞飛亡

假鈔集團成員皆20多歲　彰化夜市攤商整晚慘做白工

性冷感辣妹遭強行脫衣！討拍還被酸車力巨人

丟丟妹尪自清：只打小麻將非渣男　將告妻侵占

丟丟妹勁裝出庭！夫批像作秀：各憑本事

「購物站天后」遭搜索　涉炒作寶得利股票

快訊／男子板橋車內引爆　震碎民宅玻璃

漢光演習請休遭刁難　士官長告指揮官吞敗

高雄單親女元旦病逝！6歲兄弟大哭找媽媽

新北警車不讓行人！2學童呆愣斑馬線上

單親母驟逝留6歲小兄弟「最後遺願曝」

更多熱門

相關新聞

拐落單少女性侵　Uber司機妄想「明天再見」

拐落單少女性侵　Uber司機妄想「明天再見」

台中一名王姓Uber司機見女國中生小青（化名）獨自等公車時，自稱是查訪員誘騙小青上車，竟載她到山區在車內性侵得逞，事後小青稱「明天可以再見面」，王男才放她離開。台中地院依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判處7年6月。

屏東大學駱廷茂發明點子多　獲經濟部專利證書

屏東大學駱廷茂發明點子多　獲經濟部專利證書

買84萬車子抽中800萬房　台中購物節幸運兒出爐

買84萬車子抽中800萬房　台中購物節幸運兒出爐

台南議長邱莉莉交保後失聯　連2天未進服務處

台南議長邱莉莉交保後失聯　連2天未進服務處

可省15分鐘！謝國樑力推台鐵「基隆-南港直達車」

可省15分鐘！謝國樑力推台鐵「基隆-南港直達車」

關鍵字：

中打六隊三辣妹扣客直播線上賭博TU 娛樂城賭博賭資台中影音

讀者迴響

熱門新聞

陳維齡遮臉落淚「搭電梯秒變臉」！

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

6000元何時領？　最快入帳時間點曝光

快訊／小甜甜亮「法院保護令」！遭宋先生跨坐暴打

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

小甜甜報案「白家綺夫婦警局外堵她」！

板橋凌晨巨響！住戶聽「轟一聲」嚇壞

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

花45億加發低收與中低收補貼、60萬人可受惠　蘇貞昌：溫暖過年

丟丟妹「超短裙+薄紗」現身打離婚官司

老公涉洗錢案…美妝YouTuber宣布離婚！

日女團登台南跨年「後台麥沒關」心聲全被播出

蕭敬騰搭私人飛機返台！看到留言「歡迎回家」回應了

小甜甜遭家暴揭分居真相！宋先生：沒再打第二次就是最大道歉

阿嬤葬禮辦完死者甦醒！家屬聽真相崩潰

更多

最夯影音

更多
北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！
《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面