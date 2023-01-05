辣妹直播扣客下注逾800萬！賭客贏錢拿不到怒報警　10成員慘被逮

記者鄧木卿／台中報導

彰化市一間博弈集團從去年8月起，經營線上賭博網站「TU 娛樂城」，找來辣妹直播吸引賭客下注，4個月來已獲取800多萬元賭金，賭客們贏了錢卻要不回來憤而報警。刑事局偵六大隊第三隊獲報前往彰化透天厝攻堅，當場逮捕10名員工，10人坦承賭博犯行，檢方訊問後全請回，警方正追查幕後老闆。

▲刑事局偵六大隊第三隊破獲一處線上賭博網站，逮捕10名員工，下注賭金逾800萬。（圖／民眾提供，下同）

中打六隊三去年獲報，有個博奕集團經營線上賭博「TU 娛樂城」，該集團承租彰化市一處透天厝，外觀以廣告公司做為掩護，並設立電子密碼門鎖，防止外人進出，10名員工年齡都在20歲至25歲之間，吃住全在裡面，集中管理，該公司依試用期、合格員工及高階員工等3類，月薪從3萬1千至4萬3千不等，設有打卡機評核勤惰，並依扣客業績和數量分紅，全以企業化方式經營。

10人當中有2名穿著清涼的辣妹擔任直播主，透過抖音及臉書，介紹今彩539、體育賽事、百家樂、彩票等多款賭博遊戲，招攬愛看辣妹的賭客以轉帳或購買點數方式進場對賭。

警方表示，該線上賭博從去年8月至12月，累積收取800多萬元賭金，但賭客贏了錢卻被以機器故障、高額手續費等原因，遲遲拿不回來，憤而報警，報案人數10多人，但更多的人認為損失幾萬元，不願報警，自認倒楣。

警方去年12月14日攻堅搜索，逮捕現場10名員工（8男2女），查扣電腦主機22台、螢幕54台、手機64支、平板2台、筆電3台、監視器主機1台、打卡鐘1台、列表機1台等，遺憾的是沒有搜到賭金，全案詢後依賭博、洗錢、詐欺等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，10人複訊後全請回。