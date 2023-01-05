高虹安前往新竹市立棒球場　檢視球場廢棄物問題

▲高虹安前往新竹市立棒球場檢視廢棄物問題。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長高虹安今（5）日偕同副市長蔡麗清召開「新竹市立棒球場嚴重問題說明記者會」後，立刻前往新竹市立棒球場，針對昨日於球場隨機採樣土壤時發現的廢棄物問題，進行現場勘查。高虹安說，昨日採樣土壤時發現的廢棄物，都是本案的重要證物之一，近期會將所有證據主動送交新竹地檢、監察院、政風室，希望能儘速釐清與解決棒球場的爭議。

高虹安指出，在稍早記者會中有收到即時回報，通報昨日於球場隨機採樣土壤時所發現的廢棄電線已遭移除，據悉後得知為巨佳營造廠商工地主任，未接收到須保存現場原樣的指示，於早上巡視球場時，認為廢棄電線屬於球場內不應存在之物品，因此將場中的廢棄物移除，所幸證物順利保存，將會作為移交檢調的證據之一。

新竹市政府在勘驗昨（4）日發現廢棄電線位置時，再度挖掘鄰近處土壤檢視是否有無同樣情事，卻意外在深度約12至13公分處的土壤中發現一顆長度約為10公分的大顆石頭，明顯不符合約設計圖之土壤級配要求。

高虹安說，契約設計圖明載廠商要填28公分沙土，不應出現大於3公分大的石頭，更別提廢棄磚頭與廢棄電線等異物。會勘人員也說，根據去年12月14日以及今年1月4日兩次的取樣過程，在挖不到10公分的情況下，從表層的細砂土再到厚清沙層間，都存在著不應出現的異物。

「這些廢棄物不應該出現在球場淺層土壤中」高虹安市長再次強調，今天看到的廢棄電線有可能只是冰山一角，不確定在土壤之下是否還存在著更多廢棄物，目前將會與龍來公司進行後續協調討論，以及經由檢方調查決定後，再決定是否要做更大面積範圍開挖，確認土壤之下的廢棄物問題。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導