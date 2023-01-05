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社會 社會焦點 保障人權

斗六路邊停車多輛遭砸窗　車主無奈PO網...警：積極緝兇

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市人文夜市路旁發生多輛自小客車遭砸，受害車主昨（4）日早晨發現車窗破碎立即報警，並將照片PO上臉書地方社團《斗六人社交圈》，引來另名停在隔壁的車主回應「也遭砸」並造成後視鏡毀損。警方表示，因案發地點偏僻，警受理後將積極調閱監視器偵辦。

▲斗六市公理路多輛車遭惡意砸窗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公理路多輛車遭惡意砸窗，車主無奈PO文呼籲民眾停車小心。（圖／翻攝自Facebook／斗六人社交圈）

受害女車主表示，昨日同事於清晨慢跑時經過公理路，發現她的車輛玻璃破碎，趕緊通知她到場查看，報警後檢查車內物品並無遭竊跡象，故懷疑可能誤停到私人土地上惹禍上身，砸車的人應是惡意破壞。雖然已經報案，但該處路燈較少並且附近沒有設置路口監視器，恐怕很難找出嫌犯，所以將遭遇分享在臉書社團，呼籲附近民眾注意。

▲斗六市公理路多輛車遭惡意砸窗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公理路發生路邊車輛遭惡意砸窗事件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

貼文曝光後網友議論紛紛，有人推測可能停到私人土地才遭破壞，留言直呼「好誇張」、「是否因久停？而遭報復？」，而另一名受害車主也在貼文下方貼出車損照片，除後擋風玻璃遭砸破，後照鏡也全毀，並無奈表示「我停在車主隔壁也被砸了，斗六治安不太好」。

▲斗六市公理路多輛車遭惡意砸窗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲另名車主於貼文下方留言表示自己的車也被破壞。（圖／翻攝自Facebook／斗六人社交圈）

斗六警分局偵查隊長楊志盛表示，因案發地點偏僻，警受理後調閱監視器偵辦，該處昔為人文夜市，夜市遷走後，民眾所停放車輛處並未影響交通或他人出入，除遭砸車輛外，地面還留有多處毀損車燈零件以及破碎玻璃痕跡。民眾推測特定人士所為可能性也未排除，警方現正積極調查，將找出砸車者究辦。

▲斗六市公理路多輛車遭惡意砸窗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼另名車主於貼文下方留言表示自己的車也被破壞。（圖／翻攝自Facebook／斗六人社交圈）

▲斗六市公理路多輛車遭惡意砸窗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公理路多輛車遭惡意砸窗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公理路現場仍留有汽車玻璃碎片。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

 


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