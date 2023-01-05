新竹球場挖出一堆廢棄物！王浩宇宣稱「很正常」　被罵到刪文

▲王浩宇辯護新竹球場被打臉！貼文秒刪除。（圖／王浩宇臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

新竹市長高虹安今（5日）宣布新竹棒球場不舉辦WBC熱身賽，同時揭露高達152項的球場嚴重缺失，包括淺層土壤挖到廢磚廢土，引發外界譁然。對此，前議員王浩宇發文宣稱「地下15公分有任何東西很正常」，豈料文章一出，立即遭網友罵到刪文，最後急忙改口！

針對高虹安揭露新竹棒球場挖到廢棄磚土一事。王浩宇今天上午在臉書發文強調，「地下15公分？所有都市設施地下15-20公分，都有可能有各種這類東西好嗎？」

不料，貼文發布後隨即被網友罵到刪除文章，王浩宇改口表示，剛剛了解，球場的規範與道路不同，土層需達約兩倍的28公分，如果雜物是出現在淺層，就不符合施工規範。

▲高虹安揭露新竹棒球場宛如廢土掩埋場！（圖／新竹市政府提供）

面對大批網友批評聲浪，王浩宇急忙再發文澄清，「我確實經驗不足，只有監督道路鋪設沒有監督過運動場鋪設的經驗，不知道兩者規範不同。但我不懂錯了會立刻說明，不會像高虹安一樣違法還硬凹。」

針對球場規範到底為何？資深媒體人黃揚明發文說明，體育署明確指出，紅土球場基底層要「避免使用廢棄土壤、磚土及營建廢棄物及爐煤渣等」，球場的地下50公分也一樣。