快訊／低收、中低收各加發750、500生活補助　每人每月給、為期1年

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌5日在行政院會聽取衛福部「112年低收入戶及中低收入戶加發生活補助」報告。衛福部表示，只要是經政府列冊為低收入戶、中低收入戶民眾，從112年1月起低收入戶每人每月發給750元，中低收入戶每人每月發給500元，採每月發給，並為期1年。政府會主動匯款至民眾帳戶，存摺上註明「行政院發」字樣。

衛福部指出，只要是112年經政府列冊為低收入戶及中低收入戶的民眾，從今（112）年1月起低收入戶每人每月發給750元，中低收入戶每人每月發給500元，採每月發給，並為期一年。

衛福部表示，這項加發補助自111年3月即已開始辦理發放至12月，112年補助政策延續。為簡政便民，民眾免申請，由直轄市、縣市政府檢核符合資格者，政府會主動匯款至民眾帳戶，存摺上會註明「行政院發」字樣。

各直轄市、縣(市)政府將於1月春節前開始陸續發放1月份之低收入戶及中低收入戶加發生活補助，爾後逐月發放，至12月止。相關作業流程衛福部已於112年1月4日邀集各直轄市、縣(市)政府召開會議討論，請縣市政府協助發放給低收入戶及中低收入戶民眾，本部將儘速辦理後續經費請撥流程及督請縣市發放款項。

衛福部提醒，部分符合加發之低收入戶、中低收入戶民眾，因縣市政府或公所未有其帳戶資料，將由直轄市、縣(市)政府發函或其他方式通知，請符合上述資格者，儘速配合提供正確之匯款帳號，以利發給補助。如因帳戶被凍結或列為警示戶等特殊因素無撥款帳號，請洽直轄市、縣(市)政府以現金或匯票、支票方式辦理。如仍有疑問，可撥打1957福利諮詢專線。

衛福部也強調，全民都希望平安過好年，年節期間，除了家人團聚外，也多留心關懷周遭鄰居，發揮敦親睦鄰、守望相助的互助精神，若有急難救助需求，記得協助撥打免付費1957福利諮詢專線，政府也準備好急難救助備用金及急難救助窗口，讓弱勢家庭及民眾獲得即時關懷、溫飽紓困，大家一起營造共善、共好的社會。

